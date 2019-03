▲ 印度空軍(IAF)飛行員阿比南丹(Abhinandan Varthaman)。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

印度空軍(IAF)飛行員阿比南丹(Abhinandan Varthaman)在2月27日時,遭到巴基斯坦俘虜,在將近2天之後,他於1日下午約4點時(約台灣時間晚上7點)被釋放,步行走過印巴邊界,正式回到印度。對此,印度總統柯文德(Kovind)也在推特上恭喜阿比南丹的回歸,並對該名飛行員的用勇氣和責任感感到自豪。

Welcome home Wing Commander Abhinandan Varthaman! India is proud of your courage and sense of duty, and above all your dignity. Wishing you and our entire Air Force every success in the future #PresidentKovind