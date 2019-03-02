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佛州警搗賣淫集團　8華女被逼年接1500男「無套性行為」

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▲▼ 佛州警搗跨國賣淫集團。（圖／翻攝自網路）

▲ 被捕的8名女子。（圖／翻攝自網路）

大陸中心／綜合報導

美國佛羅里達州警方去年7月掃黃，搗破涉及中國大陸人的國際賣淫集團，逮捕8名年齡介乎27至58歲的大陸女子。據悉，警方視她們為販運人口受害者，而非受薪性工作者，因為她們抵達美國後，終日被困在按摩院提供無安全保護措施的性服務，平均一人一年要接1500人，且沒有全年無休。

綜合外媒報導，這起掃黃行動起源於名人性交易。美式足球超級杯應屆冠軍新英格蘭愛國者（New England Patriots）77歲老板克瑞夫特（Robert Kraft），先前被警方在一間按摩院內安裝的攝影機拍到兩度與女子性交易，被控教唆賣淫。

佛州警方經過8個月的「釣魚」行動，逮捕逾200人，查封至少12間以按摩院為幌子的淫窟。其中，8名中國大陸女子被逮捕，面臨欺詐勒索、依賴賣淫收入生活及賣淫等罪名。

但警方視這些賣淫華裔女子為販運人口受害者。她們大多只能說普通話或廣東話，不懂說英語，且沒有自己的住所，通通住在按摩洗浴店裡。她們幾乎24小時不會離開這個衛生條件極差的賣淫窩點，平時就睡在她們「接待」嫖客們的按摩床板上。

與此同時，這些女子不被允許單獨搭乘任何交通工具，而是由專人統一帶去整個州的不同的按摩店「接客」，平均一人一年會「接」1500人，且沒有休息日（上午9點半至晚上9點半）。

警方認為，她們是被「新的生活、水療館合法工作、讀書」等虛假承諾從中國帶來的。結果卻相反，她們發現自己困在了賣淫窩點裡成為人口販賣的受害者。其中一些女子的護照會被拿走。

▼涉事按摩店Orchids of Asia Day Spa。（圖／翻攝自Google Map）

▲▼佛州警搗跨國賣淫集團。（圖／翻攝自Google Map）

馬丁縣治安官威廉·D·斯奈德(William D. Snyder)展開了此項調查。他表示，「我不相信她們是被告知要在按摩院一周工作七天，一年跟1000個男人進行無安全保護措施的性行為。」

斯奈德說，「我絕不會把她們當成妓女——它其實是一次救援行動」，令他憤怒的是那些要求性服務的男性，是他們讓按摩院維持營業。「這些男人才是惡魔。」

斯奈德稱，據與入境和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)一起工作的調查人員估計，該人口販賣團伙涉及2000萬美元的跨國經營活動。他說，男性付100美元至200美元獲取性服務，他表示佛羅里達已繳獲200萬至300萬美元，包括一個塞滿Rolex勞力士手錶的保險櫃。

該搜查行動導致了對幾名顯赫富人的刑事指控，包括新英格蘭愛國者隊的億萬富翁老板克瑞夫特 、花旗集團前總裁及首席運營官John Havens以及私募股權公司J.W.蔡爾玆聯合公司（J·W·Childs Associates）創始人約翰·蔡爾玆John Childs。

▼身價超過2000億的克瑞夫特（Robert Kraft）本月初才捧回NFL超級盃冠軍獎杯。（圖／路透）

▲▼超級盃冠軍美式足球「新英格蘭愛國者」隊的老闆克瑞夫特（Robert Kraft）本月初才捧回NFL超級盃冠軍獎杯，前天就被指控買春。。（圖／路透）

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關鍵字：賣淫集團,佛羅里達,Robert Kraft,NFL

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