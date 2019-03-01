桃園捷運綠線實質施工中　陳文德：議員指控「假動工」不實

▲桃園捷運綠線實質施工中。（圖／捷運局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運綠線經議員詹江村臉書直播「假動工」，引發臉友熱議。市府捷運局長陳文德1日表示，綠捷目前已經完成專案管理顧問暨工程監造技術服務標、整體系統獨立驗證與認證技術服務標等發包，GC02標及GC03標屬地下潛盾工程，綠捷第一階段預定於2025年底陸續通車；而詹議員的指控，是不清楚工程進度。

另為讓工程接續進行，廠商也已陸續完成下部結構墩柱細部設計，後續將施作基礎版及墩柱等工程，所有作業都在既定進度範圍內，不影響捷運綠線工程。陳文德說，未來工區將辦理現勘，讓地方民代了解工程進度，避免誤解。而按照目前進度，在今年年底，民眾就可以看到高架段的捷運橋墩陸續施作完成。

▲▼桃園捷運綠線實質施工中。（圖／捷運局提供）

陳文德也表示，捷運綠線正式動工，是在議會強力監督下，府會合作的成果。「桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程」於2018年8月21日決標，採「設計與施工並行」的統包招標方式，可以ㄧ邊設計ㄧ邊施工，部分設計完成就可以分階段施作，與一般傳統發包方式不同，不需要全部設計完成後才動工，台北捷運就是採傳統性招標，需等待全部設計完成後再發包施工。

GC01標高架橋工程分為上部結構(大樑)、橋柱及基礎(含基樁)等三部分，設計核可後就可以分階段施工，GC01標廠商（大陸工程）在決標後，依基本設計之機電參數進行細部設計，去年完成優先段基礎工程細設，已陸續完成圍籬施作、路樹移植、分隔島打除、地質鑽探、管線試挖、路燈號誌移設、定線測量、試樁等前期工程作業，2018年10月中開始第一階段基樁施工，目前已完成36根基樁現場作業。