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嫦娥四號今晨自主喚醒！　展開第三月晝後續工作

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▲▼嫦娥四號。（圖／翻攝自中國探月工程官方微博）

▲嫦娥四號。（圖／翻攝自中國探月工程官方微博）

大陸中心／綜合報導

中國探月工程官方微博指出，嫦娥四號著陸器已在3月1日7點52分自主喚醒，中繼前返向鏈路建立正常，平台工況正常，目前正在進行狀態設置，按計劃開始第三月晝後續工作。

據悉，玉兔月球車在2月28日10時51分已經自主喚醒，並展開第三月晝後續工作。在沒有光照的情況下，月表溫度會很快降低至-180℃左右，嫦娥四號與玉兔二號大部分科學載荷只能暫時斷電休眠，不進行科學探測任務；此外，在月晝正午時分，玉兔二號也需要進行午休。

▼玉兔二號在月背留下第一道痕跡。（圖／翻攝自微博）

▲玉兔二號在月背留下第一道痕跡。（圖／翻攝自微博）

嫦娥四號探測器有效載荷分系統總設計師薛長斌曾表示，為了使玉兔二號能夠儘量長時間地在月球表面進行科學探測，中國科學家採用一個可靠性更高的運行模式，就是午間溫度比較高的情況下和月夜，儘量採用一種休眠的方式，也使各類設備能夠保持一個最佳的狀態。

陸媒指出，科學家們在兩器設計上引入放射性同位素熱源，確保著陸器、巡視器及其科學載荷安全度過月夜，在月夜期間供應熱量，保證設備儀器的存儲溫度要求；不過相比於其他全部斷電的科學載荷，嫦娥四號的月夜溫度採集器在此前的月夜期間仍在工作，為的是獲得第一手的月夜月壤溫度數據。

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關鍵字：嫦娥四號,玉兔二號,中國探月工程,月球

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