熬過月夜-190度低溫　嫦娥四號、月兔二號成功「起床」繼續探測

▲月球背面360度全景影像圖。（圖／大陸國家航天局，下同）



大陸中心／綜合報導

大陸國家航天局指出，「嫦娥四號」著陸器30日20時39分接受光照自主喚醒，「玉兔二號」巡視器也於29日20時許自主喚醒；兩器在月背成功經受極低溫環境考驗，根據太陽高度角變化擇機自主退出「月夜休眠模式」，關鍵設備按預定程序相繼通電開機，安全度過首個月夜。在接下來的第二個月晝裡，兩器將繼續按照原計畫進行探測任務。

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據大陸國家航天局消息，巡視器位於著陸器西北約18米處，兩器皆正常工作，通過「鵲橋」中繼星與地面通訊和數據傳輸。根據第一個月夜溫度探測數據，月表溫度在月夜期間最低達到-190度（攝氏），長時間的低溫環境對月球探測器的「生存」形成了嚴峻的挑戰；此次嫦娥四號通過配置同位素熱源，在月夜期間持續為探測器供應熱量，成功解決月夜無光照和低溫難題。

據消息，月球上的一個晝夜相當於地球上約28天，在第一個月晝裡，嫦娥四號著陸器、巡視器圓滿完成工程任務，科學載荷順利開機工作，由多個國家和組織參與的科學探測任務陸續展開，著陸器地形地貌相機對著陸區域進行了全景影像拍攝；在第二個月晝裡，著陸器和巡視器上的科學載荷也將按照原計畫繼續展開科學探測任務。