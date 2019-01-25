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阿波羅14號採集月球岩石　推測來自「40億年前的地球」

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▲▼月球,地球。（圖／翻攝自NASA臉書）

▲過去阿波羅14號於月球採集的岩石可能來自地球。（示意圖／翻攝自NASA臉書）

國際中心／綜合報導

美國國家航太總署（NASA）於1971年1月31日至2月6日展開阿波羅14號登月任務，並在月球採集岩石，以研究月球的起源。據《地球與行星科學通訊》期刊（Earth and Planetary Science Letters）的論文指出，當時採集回來的這塊岩石經研究後認定，可能來自地球，並於40億前年因撞擊而落到月球上。

綜合外媒報導，研究人員認為，阿波羅14號在月球採集的岩石，可能是因一顆大彗星或小行星撞擊地球，進而將岩石送入大氣層並進入太空，接著落到月球上。研究團隊還提到，岩石中含有石英、長石和鋯石，這些成分在地球上很常見，但在月球上卻很難找到。

▲▼月球。（圖／達志示意圖）

▲過去在月球採集的岩石成分，於地球上相當常見。（圖／達志示意圖）

報導指出，經過研究人員的分析，這塊岩石在「成形時的溫度」以及「氧氣結合的狀況」都與地球的環境相似，因此推測應該是在類似地球的環境中形成。科學家還表示，這塊岩石成形時地球還很年輕，大約在40億年前，同時成形地點為距離地表約20公里處。

NASA太陽系探索研究計畫（Solar System Exploration Research）研究員克林（David Kring）表示，未來將與團隊挑戰在月球上找到更多與地球相關的資訊，包括更多地球的岩石。

克林還提到，雖然部分科學界的地質學家認為這項研究具有爭議，但考慮到地球在冥古宙（地球形成之初至38億年前）期間受到外力撞擊的影響，在月球上找到地球的岩石並不意外。

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關鍵字：阿波羅14號,月球,地球,岩石,NASA,北美要聞

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