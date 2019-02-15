嫦娥四號著陸點命名「天河基地」！　月球增5中國地名

▲嫦娥四號著陸點名稱曝光。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

中國國家航天局、中國科學院及國際天文學聯合會（IAU）15日聯合召開記者會，宣布「嫦娥四號」著陸區命名為「天河基地」，周圍附近呈現三角形排列的三個環形坑分別命名為「織女」、「河鼓」及「天津」；另外，著陸點所在馮．卡門撞擊坑內的中央山峰則稱為「泰山」。

綜合陸媒報導，根據IAU的命名慣例，著陸點名稱需要在前面加一個拉丁詞語「Statio」，所以天河基地的英文會是「Statio Tianhe」，與美國阿波羅11號的靜海基地（Statio Tranquillitatis）相同。織女、河鼓和天津都是中國古代天文星圖「三垣四象二十八宿」中的星官，織女和河鼓是「牛宿」，天津是「女宿」。

這三個星官分別位在現代星座劃分的天琴座、天鷹座及天鵝座，三個星座中最光亮的恆星分別是織女一（俗稱織女星）、河鼓二（俗稱牛郎星）與天津四，是著名的「夏季大三角」。

至於「泰山」是以中國「五嶽」之首山東省境內的泰山而命名，位在嫦娥四號著陸點西北方向約46公里處，海拔高度為負4305公尺。泰山是中國首次獲得的山類月球地理名稱自主命名，也是從1985年後的33年間，IAU再一次批准命名為「山」月球地理名稱。

▼NASA月球勘測軌道飛行器拍到嫦娥四號身影。（圖／翻攝自微博）

報導指出，美國國家航空航天局（NASA）月球勘測軌道飛行器（LRO）根據中方先前提供的資料，2次掠過嫦娥四號著陸區域，並拍下著陸器和巡視器，獲得有價值的觀測影像，其中第二次成像可清晰分辨位在月球背面的嫦娥四號著陸器和玉兔二號巡視器。

中美雙方商定，將在此次合作基礎上，繼續探討在月球與深空探測（脫離地球引力場，進入太陽系空間和宇宙空間的探測）領域的合作可能。