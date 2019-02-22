會見嫦娥四號參研參試人員　習近平：探月工程圓的是中華民族自強不息的飛天攬月之夢

▲習近平、李克強等中共高層會見嫦娥四號參研參試人員代表。（圖／翻攝自新華社，下同）



大陸中心／綜合報導

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平20日下午在北京人民大會堂會見嫦娥四號參研參試人員代表。現場包括李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正等中共高層均有出席，顯示官方對於航天事業發展的高度重視。

習近平首先向所有為中國航天事業作出歷史性貢獻的人員表示慰問，接著又向為嫦娥四號任務作出突出貢獻的參研參試人員表示祝賀。他指出，這些人員在攀登科技高峰、探索宇宙奧秘上建立的卓越功勳，對激勵全黨全軍全國各族人民奮鬥新時代、開啟新征程具有重要示範意義，「祖國和人民感謝你們。」

習近平表示，5年前「我們慶祝了嫦娥三號任務圓滿成功」， 5年後「我們在這裡慶祝嫦娥四號任務圓滿成功」，這次嫦娥四號任務堅持自主創新、協同創新、開放創新，實現人類航天器首次在月球背面巡視探測，率先在月背刻上了中國足跡，這是探索建立新型舉國體制的又一生動實踐。

習近平提到，實踐「告訴我們偉大事業都始於夢想」，夢想是「激發活力的源泉」，中華民族則是「勇於追夢的民族」，黨中央決策實施探月工程「圓的就是中華民族自強不息的飛天攬月之夢」。他還說，月球探測的每一個大膽設想、每一次成功實施「都是人類認識和利用星球能力的充分展示」，在建成社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興的征途上，每一個行業、每一個人都要心懷夢想、奮勇拼搏，一步一個腳印、一棒接著一棒在奮力奔跑和接續奮鬥中成就夢想。

習近平強調，中國廣大科技工作者、航天工作者要為實現探月工程總目標乘勝前進，為推動世界航天事業發展繼續努力，為人類和平利用太空、推動構建人類命運共同體貢獻更多中國智慧、中國方案、中國力量。