糧食補貼超出限制！WTO稱「不守義務」　陸商務部表示遺憾

▲WTO裁定，中國糧食補貼超出限制。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

中美貿易談判著重在結構性改革及大陸對企業補貼上，然而世界貿易組織（WTO）昨日（2月28日）裁定，中國對小麥和水稻農戶的補貼超出限制範圍，批評中國「不遵守自己義務」。大陸商務部條約法律司負責人回應，WTO未能支持中方關於小麥、稻穀最低收購價政策補貼水準計算的主張，中方對此表示遺憾。

美國2016年曾向WTO投訴，中國對秈稻（絲苗米）、粳稻、小麥、粟米的最低補貼措施超出限制。WTO調查後發現，中國在2012年至2015年間，除了粟米之外，其他糧食補貼的幅度超過8.5%限制。WTO調查人員也說，中國在國際貿易的規則下並未遵守義務，中方可在60日內提出上訴。

▼補貼超過限制將破壞市場公平交易。圖為小麥。（圖／CFP）

據悉，若補貼超過限制，將導致中國糧食的收購價格「高於市場水平」，進而提高中國農產品的國內產量，減少進口，嚴重影響正常貿易。大陸商務部條約法律司負責人表示，WTO駁回了美方關於粟米補貼政策的訴請，中方對此表示歡迎；不過WTO未能支持中方關於小麥、稻穀最低收購價政策補貼水準計算的主張，中方對此表示遺憾。

他也說，農業是關係到國計民生的基礎產業，中國政府對本國農業提供支持，保障農民收入，維護糧食安全，是各國的通行做法，也是世貿規則允許的。「中國一貫尊重世貿規則，將認真評估WTO報告，根據世貿組織爭端解決程式妥善處理，積極維護多邊貿易體制的穩定性，繼續以符合世貿規則的方式促進中國農業發展。」