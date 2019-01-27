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WTO進行電商法規談判　中國在「最後一刻」加入會議

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▲▼大陸雙11快遞包裹海。（圖／CFP）

電子商務蓬勃發展，圖為大陸雙11快遞包裹海。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

電子商務近年來在全球成長迅速，已對各國經濟佔有一定影響力，但世界貿易組織（WTO）至今還沒有訂定出一套能規範25兆美元規模的「電商市場的法規」，因此，76個會員國於25日同意針對「建立新電商法規架構」展開談判。針對這項會議，多年嚴格執行網路管制的中國一開始反對加入，直到24日因考慮到「多邊貿易體系正面臨危機」，才改變態度加入會議。

綜合外媒報導，包括美國、中國、歐盟、日本在內等76國的談判代表，25日在達沃斯世界經濟論壇（WEF）場邊達成協議，同意擬定一套協商議程，希望能在2019年針對制定「新電商法規」展開談判。

不過，對境內網路使用採嚴加管制多年的中國，原先反對加入這場全球性談判，直到24日才改變態度，表示需要有「高標準的結果」。中國駐WTO大使張向晨表示，「中國之所以會在最後決定加入談判，是因為考量到WTO近來一直遭到美國政府和美國總統川普（Donald Trump）的攻擊而陷入危機。」

張向晨說，「多邊貿易體系正面臨危機」，「推出電子商務談判，能幫助重新活化WTO的協商功能，進而提振對多邊貿易體系和經濟全球化的信心」。他表示，這份電子商務宣言雖然有瑕疵，中國仍願意響應，但開發中國家的合理要求必須被尊重」。這番話可能會加強中美之間的摩擦，因華府日前要求WTO停止對中國等國的特別待遇，例如稱其為「開發中國家」。

▲▼中國大陸常駐世界貿易組織（WTO）代表團大使張向晨。（圖／翻攝自中國政府網）

▲中國常駐世界貿易組織（WTO）代表團大使張向晨接受《彭博社》訪問。（圖／翻攝自中國政府網）

WTO巴西籍祕書長阿茲維多（H.E. Roberto Azevêdo）說，「到2018年，WTO還未就驅動當今全球經濟的現象進行深刻、有效的對話，這令人無法接受」，中國加入相關談判會是正面的發展。日本經濟產業大臣世耕弘成表示，日本將趁今年輪值20國集團（G20）主席國的機會，協助加速協商，「現行WTO規定不敷21世紀之需，從缺乏電子商務規定可見一斑。 」

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）25日表示，「美國正在尋求強而有力、高標準的，且讓每個參與者都有相同義務的協議。」他稱電子商務是「對全球經濟成長的強大力量」，應該遵循市場經濟的規則。

▲美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）主張強而有力的協議。（圖／達志影像／美聯社）

電子商務是指貨品和服務的線上交易，已在全球經濟占有舉足輕重地位。WTO報告估計，2016年電子商務總值達27.7兆美元，其中將近24兆美元是企業對企業（B2B）交易。

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關鍵字：WTO,世界貿易組織,電子商務,張向晨,萊特希澤,Robert Lighthizer,達沃斯論壇,WEF

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