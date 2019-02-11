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陸春節消費首次破1兆人民幣　增速僅個位數創10年新低

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▲▼大陸春節消費首次破1兆人民幣。（圖／CFP）

▲大陸春節消費首次破1兆人民幣。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

大陸商務部昨（10）日指出，今（2019）年除夕至正月初六（2月4日至10日）期間，全國零售和餐飲企業實現銷售額約10050億元（約新台幣4.6兆元），比去年春節黃金周增長8.5%。雖然金額首次突破人民幣1兆元，但增速卻只有個位數，創下近10年新低。

大陸商務部副部長王炳南近日表示，據商務部監測，預計今年春節黃金周期間，全國零售和餐飲企業銷售額年增10%左右。不過昨日公布的數據明顯低於預期，分析指出，大陸經濟成長放緩影響到民間消費。

據21世紀經濟報導，在當前經濟形勢下，消費金融領域將面臨增速放緩的情況；此外，多家消費金融機構表達當前資金端管道較窄，可能成為間接影響的因素。

大陸商務部分析，春節黃金周期間，大陸商品市場保持平穩較快成長，買年貨、吃年夜飯、逛廟會等傳統消費依舊是熱門；年節禮品、傳統食品、新興電子產品、地方特色產品銷售成長較快；網絡消費、訂製消費、體驗消費、智慧消費等新興消費亮點多。

▼傳統消費依舊很夯，糧食價格維持穩定。（圖／CFP）

▲▼大陸春節消費首次破1兆人民幣。（圖／CFP）

報告指出，綠色食品、智慧家電等銷售保持較快增幅，河北保定、湖北潛江重點監測企業綠色有機食品銷售額分別年增40%和18.6%。電商平台春節期間銷售額年增40%，智慧手機、家電產品、時尚服飾等商品熱銷。

休閒旅遊、觀影觀展、民俗活動等體驗式消費也逐漸受到歡迎，好比全國電影票房超過50億人民幣（約新台幣228億元），故宮博物院舉辦「紫禁城裡過大年」活動，吸引近50萬人次遊客。

報告最後提到，生活必需品市場供應充足、價格總體平穩，糧食價格保持穩定，36個大中城市大米、麵粉價格均與節前一周持平。食用油價格基本平穩；肉類價格不同幅度上漲，其中豬肉、牛肉、羊肉價格分別比節前上漲1.3%、0.7%和0.4%；蔬菜價格上漲，30種蔬菜平均批發價格比節前上漲4.4%。

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關鍵字：春節,消費,大陸商務部,黃金周,經濟

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