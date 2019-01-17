英WTO脫歐新協議踢鐵板！路透：台灣反對縮小市場範圍

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英國身陷脫歐泥沼，首相梅伊須在21日前提出新的脫歐方案，但不僅在歐盟，英國在世界貿易組織（WTO）的協議同樣受阻，因為台灣對英國所提出脫歐後相關貿易協議時程表，投下反對票，並要求英國在進行協商談判。根據規定，英國必須在脫歐的同時，向世貿組織提出貿易時程表，以確定脫歐後與其他WTO會員國間的協議。

Taiwan objects to Britain's post-Brexit WTO services trade arrangement https://t.co/iaCDEmniZI pic.twitter.com/GOBWNb3nYq — Reuters Top News (@Reuters) 2019年1月17日

英國貿易大臣佛克斯（Liam Fox）表示，這項時程表基本上維持各國間既有的協議，只是走「技術上」的流程而已。路透社指出，台灣對英國提交的服務業時程表（services schedule）提出反對意見，台灣認為在金融服務、航空業部分，英國將既有協議中的「歐盟」修改為「英國」，形同縮小地理範圍，減少市場進入。其他國家也對此項時程表中的貨物進出口表達反對，尤其是農產品供應商。

報導中指出，只要有成員國向英國提出修正建議，英國就必須透過開放其他領域的貿易來提供補償，且此開放適用於整個世貿組織。這項時程表的修訂，不會影響英國的脫歐時程，因為只要在雙方有共識的時間內，完成協議修正即可。