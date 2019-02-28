228連假何處去？　桃園龍潭大北坑4.5公頃魯冰花海綻放

▲桃園龍潭大北坑4.5公頃魯冰花海綻放。（圖／擷取自邱俊銘臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

228連假何處去？桃園龍潭大北坑休閒農業區魯冰花正綻放！市府農業局28日指出，儘管2019戀戀魯冰花活動已落幕，但大北坑、三和及三水等展區，並無閉幕之別，仍有美味的客庄佳餚、開闊茶山之景等候遊客蒞臨食茶走訪！更重要的是，約4.5公頃未開的藍色、白色魯冰花，預計3月開始綻放，民眾不妨利用228連假來賞花。

農業局表示，自2017年起桃園市以「一區一花」為特色，積極規劃且推動各地的農業休閒園區的桃園，透過活動舉辦搭配各式農事體驗，帶給大家不一樣的桃園，體會「桃園的限定幸福經濟學」！今年的魯冰花活動，種植面積達全國之最，共20公頃，已經露臉的金黃魯冰花，也讓許多花粉為之驚艷！

▲▼桃園龍潭大北坑休閒農業區景色優美。（圖／擷取自邱俊銘臉書）

雖然，2019戀戀魯冰花活動已落幕，金黃魯冰花也陸續成為綠肥，在凋謝後，奉獻給茶樹、大地，給予最好的養分，然展期後大北坑、三和及三水等展區，並無閉幕之別，仍有美味的客庄佳餚、開闊茶山之景等候遊客蒞臨食茶走訪！

更重要的是，還有約4.5公頃未開的藍色、白色魯冰花，預計3月開始綻放，歡迎民眾前來龍潭欣賞搖曳生姿的魯冰花海。