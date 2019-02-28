　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

228連假首日蘇花改南下車多　預計下午3時後可恢復正常速率

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼228連續假期第1天，蘇花改清晨5時起南下車潮湧現，預計下午3時後可恢復正常速率。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼228連續假期第1天，蘇花改清晨5時起南下車潮湧現，預計下午3時後可恢復正常速率。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

228連續假期第1天，宜蘭清晨5時起南下車潮湧現，公路總局第四區養工處交控中心表示，至上午10時，台9線蘇花改蘇澳往東澳方向車流量為6千212輛，東澳往蘇澳方向為832輛，尖峰小時量達每小時1千27輛，蘇花改隧道除因慢速車影響整體續進、造成上游局部路段壅塞外，車多時段平均車速尚可維持約每小時25至30公里，預計下午3時以後可恢復正常速率。

▲▼228連續假期第1天，蘇花改清晨5時起南下車潮湧現，預計下午3時後可恢復正常速率。（圖／記者游芳男攝，下同）

公路總局第四區養工處交控中心說，228連續假期第1天，宜蘭清晨5時起南下車潮湧現，為因應繁忙車況，交控中心依據交通狀況動態調控蘇花改蘇澳、東澳及南澳號誌路口時制秒數，並偕同現場警力指揮疏導，運用隧道廣播與標誌車引導用路人提升速度增加疏解率，同時於CMS、警廣、幸福公路APP發布相關路況資訊。

交控中心將持續全天候24時監控並進行交通疏導措施，宜縣交通隊及蘇澳分局亦全力配合交管作業，共同維護道路暢通及守護行車平安。請用路人行車前請先至第四區養護工程處網站參閱「台9線蘇花公路蘇澳-東澳段通車宣導」，瞭解相關行車安全須知及各種行車管制規定，多利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw），或手機下載「幸福公路APP」掌握路況，並隨時注意收聽廣播訊息，以維行車平安！

交控中心提醒用路人，出發前請做好車輛安全檢查，並參考路況資訊、遵照現場人員指揮循序漸進，進入隧道後請開啟大燈並保持安全間距，在速限範圍內儘量提高速度，並行駛左側車道，禁行右側之緊急救援車道，切勿有超車等危險駕駛行為，南澳市區交維路段禁止臨時停車，請用路人遵守配合。

此外，因應武陵農場賞櫻車潮，該中心嚴密監控轄區台7甲路段，截至28日上午10時，台7甲往武陵農場方向車流量為2千25輛，且車流持續增加中，請用路人行前預先暸解路況預先規劃行程。

ET快訊
戴耳機聽音樂聽到睡著！國二男起床「世界變安靜」住院搶救5天

關鍵字：228連假,蘇花改

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

餵浪浪遭居民霸凌並恐嚇他「挖洞埋了」　憨直男一怒打瞎老農

高雄2飯店傳意外！女陸客全裸倒臥浴室命危　日男「臉泡浴池」陳屍澡堂

忠孝復興站偷拍女學生裙底！色狼辯「啥都沒拍到」　檢出大招讓他閉嘴

櫃姐vs人夫進摩鐵報明牌！正宮殺出　冏：衛生紙沖掉沒

失業後成最強莽夫「想要就上」　嬌妻不從要罰站、關廁所

228連假首日蘇花改南下車多　預計下午3時後可恢復正常速率

大湖、泰安紅肉李暖冬不開花結果　農民心慌恐血本無歸

台南外交恊會拓展　外交使節團體驗佛光之美

化學名師玩藝術推環保　嘉藥辦黃建和「銀書畫」雕塑展

警搜索通緝犯住處　毒友攜毒來訪雙雙送辦

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

台中夜店鬥毆安管跳車頂猛K　拿滅火器狂噴...3車損9人送醫

張彬彬：妳這是在玩火　酒後吻上林依晨「超酥麻」

《POKÉMON 名偵探皮卡丘》全新預告

《炮仔聲》超渣劇情真實上演　釣出男星「神回覆」笑翻

雙重起司雞蛋糕、古早味芋餅 精選寧夏夜市5家高CP值小吃！

228連假首日蘇花改南下車多　預計下午3時後可恢復正常速率

大湖、泰安紅肉李暖冬不開花結果　農民心慌恐血本無歸

台南外交恊會拓展　外交使節團體驗佛光之美

化學名師玩藝術推環保　嘉藥辦黃建和「銀書畫」雕塑展

警搜索通緝犯住處　毒友攜毒來訪雙雙送辦

藍綠輪訪麻豆代天府找神明背書？　陳筱諭：選民自會評斷

鄭成功仿古船超吸睛　台灣船園區試營運台南市民免費

石門富基魚市大啖海鮮地瓜酥　單筆滿額抽電視平板電腦等好禮

顧基層拚經濟　謝龍介：有農漁民當靠山後循不用怕！

謝龍介推新一波文宣　提出五大勞工政策主張

蕭敬騰《魂囚》替亡魂送信　喜翔下令拔槍滅口

進軍台灣5年！「台北－杜拜」年載客數成長達65%　阿聯酋航空曝主因

228連假首日蘇花改南下車多　預計下午3時後可恢復正常速率

2020選總統三理由　王金平：追求國家安全擺第一

女童「單手拉尾」走廊拖橘貓　上千人灌爆刺青爸臉書：小孩缺的是教育

米蘭直擊／JIMMY CHOO首度出現Logo　JC狠角色預備進攻紅毯

威爾史密斯退出《自殺突擊隊》續集！「死射」不演了…原因曝光

警一句「若不認罪，大橘誰來喂」　嘴硬貓奴秒爆哭：我什麼都說

中職／統一獅30周年專屬　推出台南假日版球衣

糖尿病近7成會視網膜病變　「4大檢查」千萬不可少！

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

地方熱門新聞

女大生露營區遭撿屍　胸前唾液逮..

桃園新闢717、210公車路線..

藍綠輪訪麻豆代天府　選民自會評..

重新啟用屏東機場水井　屏市缺水..

謝龍介有農漁民　當靠山不用怕！

台灣船園區試營運　台南市民免費

檢警破獲黑幫組織　翁章梁頒發獎..

富基魚市大啖海鮮　單筆滿額可抽..

外交使節團　體驗佛光之美

搜索通緝犯　毒友來訪雙雙送辦

2019台灣燈會　5交通懶人包..

大哥的女兒林佳瑩選嘉義東石鄉長

等3年！彰化風鈴木粉紅爆發變打..

桃園敬老愛心卡真好用

更多熱門

相關新聞

228連假首日6路段會塞爆

228連假正式展開，高公局表示，假期第1日，預估國道總延車公里為118百萬車公里，是平日87百萬車公里的1.4倍。預判上午7時後車流陸續湧現，南下6大路段為重點壅塞路段路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

連假首日塞爆！下午估5路段繼續塞

兒228連假送母出國！網揭真相：快棄養

超詳盡17家遊樂園228連假優惠

通通喝起來！228連假優惠懶人包

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

情侶搭郵輪大遲到　船長見到秒開走

第一次出國　他桃機撿到7碗泡麵

《還願》杜家「屋內藏恐怖死字」

印度擊落巴國F16　雙方1天3機毀

即／新竹上吊送煞開始！道長請出稻草人

送小孩校門口驚見「國際級男神」

星巴克貓爪杯讓5萬人驚呆！官方回應

超巨兔保母顧寶寶　一哭馬上通知爸媽

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

八爪椅傳「孩子笑聲」！2歲兒曝投胎真相

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

男神搭長途巴士坐女孩旁邊：肩膀借一下

我大哥是誰？小弟互嗆爆黑道槍戰

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫飆罵

戴耳機睡覺！國二男起床「世界變安靜」

更多

最夯影音

更多

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面