228連假首日蘇花改南下車多　預計下午3時後可恢復正常速率

▲▼228連續假期第1天，蘇花改清晨5時起南下車潮湧現，預計下午3時後可恢復正常速率。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

228連續假期第1天，宜蘭清晨5時起南下車潮湧現，公路總局第四區養工處交控中心表示，至上午10時，台9線蘇花改蘇澳往東澳方向車流量為6千212輛，東澳往蘇澳方向為832輛，尖峰小時量達每小時1千27輛，蘇花改隧道除因慢速車影響整體續進、造成上游局部路段壅塞外，車多時段平均車速尚可維持約每小時25至30公里，預計下午3時以後可恢復正常速率。

公路總局第四區養工處交控中心說，228連續假期第1天，宜蘭清晨5時起南下車潮湧現，為因應繁忙車況，交控中心依據交通狀況動態調控蘇花改蘇澳、東澳及南澳號誌路口時制秒數，並偕同現場警力指揮疏導，運用隧道廣播與標誌車引導用路人提升速度增加疏解率，同時於CMS、警廣、幸福公路APP發布相關路況資訊。

交控中心將持續全天候24時監控並進行交通疏導措施，宜縣交通隊及蘇澳分局亦全力配合交管作業，共同維護道路暢通及守護行車平安。請用路人行車前請先至第四區養護工程處網站參閱「台9線蘇花公路蘇澳-東澳段通車宣導」，瞭解相關行車安全須知及各種行車管制規定，多利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw），或手機下載「幸福公路APP」掌握路況，並隨時注意收聽廣播訊息，以維行車平安！

交控中心提醒用路人，出發前請做好車輛安全檢查，並參考路況資訊、遵照現場人員指揮循序漸進，進入隧道後請開啟大燈並保持安全間距，在速限範圍內儘量提高速度，並行駛左側車道，禁行右側之緊急救援車道，切勿有超車等危險駕駛行為，南澳市區交維路段禁止臨時停車，請用路人遵守配合。



此外，因應武陵農場賞櫻車潮，該中心嚴密監控轄區台7甲路段，截至28日上午10時，台7甲往武陵農場方向車流量為2千25輛，且車流持續增加中，請用路人行前預先暸解路況預先規劃行程。