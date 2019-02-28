　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／周六各地大回暖！南部高溫飆30°C　收假日又變天「北部濕冷探15°C」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者賴文萱／台北報導

228連假後半段天氣出爐！連假第2、3日西半部天氣大致穩定，南部高溫上看30度，其中周六全台大回暖，各地多雲到晴好天氣，很適合外出。不過，連假收假日將有鋒面及東北季風報到，各地天氣不穩，北部變天轉濕涼，預計將影響至下周二，高溫不到20度，低溫也下探15度。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲周五各地逐漸回暖，周六全台好天氣，南部高溫上看30度。（圖／中央氣象局）

請繼續往下閱讀...

氣象局預報員張承傳表示，明天持續東北季風影響，東半部及北部地區有些局部雨，北部、宜花清晨低溫16、17度，白天約21-24度仍偏涼；中南部及台東天氣穩定，高溫約27-30度。

周六是連假中天氣最好的一天，各地溫暖舒適，天氣也以多雲到晴為主，北部高溫可回升至26度，中南部更上看29-30度，很適合出遊踏青。

▲▼228連假後半段天氣。（圖／中央氣象局）

▲228連假後半段天氣預報。（圖／中央氣象局）

但到了連假收假日，一早鋒面通過，東北季風下半天也開始增強，各地雲量偏多，全台下雨機率提高。其中，中部以北、東半部地區有局部短暫陣雨，南部山區及平地可能有零星降雨。

東北季風預計從周日開始影響至周二清晨，溫度方面，周日北部高溫又降回僅剩22、23度，周一整天高溫也在20度以下，周二清晨低溫下探15度，要等到白天起，東北季風減弱，氣溫才會逐步回升。

ET快訊
快訊／「總統好！」韓國瑜返台粉絲包圍　5天星馬拚1.65億訂
18年沒調薪他拜師父門下「半年加薪+升官」網笑：靠1招變董事
廚餘桶女嬰屍案／關鍵黑衣男曝光！警鎖定新加坡情侶追緝

關鍵字：228連假天氣,228連假,天氣,氣象,氣象局,氣象雲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／2月颱「蝴蝶」重回強颱還又增強！今年颱風季恐不妙？　彭啟明說話了

影／「蝴蝶」大爆發增強！創百年2月強颱首例　全台有雨、北北基續大雨特報

影／大變天！鋒面、冷氣團猛襲「北台轉雨下探12°C」　氣象局：這波很有感

250年唯一！元宵節遇年度最大滿月　各地賞月機率曝「23:54記得抬頭」

華航傳將砍「不賺錢航線」首波可能名單出爐　交通部回應了

回顧台灣史上首次機師大罷工　「7天事件懶人包」看懂160hrs吵什麼

快訊／機師罷工7天落幕！華航勞資談妥5訴求　工會：簽團協後結束罷工

121機師拿回檢定證！　華航估明天航班可望全部恢復正常

更新／機師罷工將宣告結束！　華航勞資「密室協商」訴求全達共識

華航勞資關鍵疲勞航班訴求談好了　工會再提「禁招外籍正機師」

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

張彬彬：妳這是在玩火　酒後吻上林依晨「超酥麻」

台中夜店鬥毆安管跳車頂猛K　拿滅火器狂噴...3車損9人送醫

《東宮》渣男主被咒孤獨終老　甜虐交加「雙結局」網暴動

《炮仔聲》超渣劇情真實上演　釣出男星「神回覆」笑翻

《POKÉMON 名偵探皮卡丘》全新預告

月薪65K…逼買雙北千萬房！女友「8條榨乾守則」：錢全給老婆　他崩潰了

18年沒調薪！他拜師父門下「半年突加薪2次+升官」　網驚：靠1招變董事長

影／周六各地大回暖！南部高溫飆30°C　收假日又變天「北部濕冷探15°C」

月賺8萬！他靠投資賺千萬　40歲辭公職打造自己的鐵飯碗

商業周刊／ 挖掘天王藝術家的鷹眼　她連看不見的素描都能賣

搭台鐵列車！窗簾布「長滿黑霉斑」癢翻　女大生求漲價：給我好的乘車體驗

選228回應台大生鋸政大蔣像馬腳　台大3點聲明：依校規處理

普悠瑪事故家屬轟「財損申請遭刁難」　台鐵說話了！曝實際難處

影／三明治去冰！藍莓巧克力微波「變這樣」　她一看QQ…網笑炸：食慾全無啦

影／韓國瑜森77！陳吉仲挨轟「沒水準」　親自南下高雄4字回應

在地人宵夜首選！宜蘭羊陶臭豆腐配當歸羊肉湯

快訊／「總統好！」韓國瑜返台粉絲吶喊　5天星馬拚經濟公布1.65億成績單

UBA／台師大力克政大　笑納開季19連勝

日本環球影城全新3大表演　復活節限定小小兵樂園3月底開園

有信心拿執照！樂天國票純網銀　拼3年獲利

快訊／承諾「明天釋放印度飛官」！　巴基斯坦總理：以示和平立場

見面會才30分暴動！　崔振赫消失在觀眾席⋯納豆：找不到人

印度嗆蓋水壩斷巴基斯坦水源！北京援巴工程11年前早料到

管碧玲挺郭國文進國會　掃街拜票

台12歲神童馮羿再登艾倫秀！　收「臉部鑲鑽」10萬驚喜大禮

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

生活熱門新聞

第一次出國　他桃機撿到7碗泡麵

紅色福特佔用車庫　屋主暴怒鎖門

兒狂傳訊息：好想你！過世母回覆..

「真心覺得在台灣帶小孩很難」　..

即／新竹上吊送煞開始！道長請出..

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫..

育幼院童生重病「要找勾勾手叔叔..

好市多爽買握壽司卻變成三鮮炒飯

女老師私校教書　驚小二女舔雞雞

存頭期款買房！樓上鄰居每天深夜..

「睡夢羅漢」加油法太狂　網驚：..

美心沒死！《還願》封面藏第二結..

約看電影！尪1封訊息秒溜：1點..

更多熱門

相關新聞

桃園龍潭大北坑　魯冰花海綻放

228連假何處去？桃園龍潭大北坑休閒農業區魯冰花正綻放！市府農業局28日指出，儘管2019戀戀魯冰花活動已落幕，但大北坑、三和及三水等展區，並無閉幕之別，仍有美味的客庄佳餚、開闊茶山之景等候遊客蒞臨食茶走訪！更重要的是，約4.5公頃未開的藍色、白色魯冰花，預計3月開始綻放，民眾不妨利用228連假來賞花。

228連假首日　蘇花改南下車多

連假首日塞爆！下午估5路段繼續塞

兒228連假送母出國！網揭真相：快棄養

超詳盡17家遊樂園228連假優惠

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

情侶搭郵輪大遲到　船長見到秒開走

第一次出國　他桃機撿到7碗泡麵

紅色福特佔用車庫　屋主暴怒鎖門

戴耳機睡覺！國二男起床「世界變安靜」

《還願》杜家「屋內藏恐怖死字」

兒狂傳訊息：好想你！過世母回覆了

星巴克貓爪杯讓5萬人驚呆！官方回應

賽前搞一夜情　女選手淪A片廠商人選

印度擊落巴國F16　雙方1天3機毀

勝利遭審8hrs憔悴離開警局　韓網罵翻

送小孩校門口驚見「國際級男神」

「真心覺得在台灣帶小孩很難」　她說出媽媽心聲

即／新竹上吊送煞開始！道長請出稻草人

超巨兔保母顧寶寶　一哭馬上通知爸媽

男神搭長途巴士坐女孩旁邊：肩膀借一下

更多

最夯影音

更多

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面