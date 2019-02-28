影／周六各地大回暖！南部高溫飆30°C　收假日又變天「北部濕冷探15°C」

記者賴文萱／台北報導

228連假後半段天氣出爐！連假第2、3日西半部天氣大致穩定，南部高溫上看30度，其中周六全台大回暖，各地多雲到晴好天氣，很適合外出。不過，連假收假日將有鋒面及東北季風報到，各地天氣不穩，北部變天轉濕涼，預計將影響至下周二，高溫不到20度，低溫也下探15度。

▲周五各地逐漸回暖，周六全台好天氣，南部高溫上看30度。（圖／中央氣象局）

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氣象局預報員張承傳表示，明天持續東北季風影響，東半部及北部地區有些局部雨，北部、宜花清晨低溫16、17度，白天約21-24度仍偏涼；中南部及台東天氣穩定，高溫約27-30度。

周六是連假中天氣最好的一天，各地溫暖舒適，天氣也以多雲到晴為主，北部高溫可回升至26度，中南部更上看29-30度，很適合出遊踏青。

▲228連假後半段天氣預報。（圖／中央氣象局）

但到了連假收假日，一早鋒面通過，東北季風下半天也開始增強，各地雲量偏多，全台下雨機率提高。其中，中部以北、東半部地區有局部短暫陣雨，南部山區及平地可能有零星降雨。

東北季風預計從周日開始影響至周二清晨，溫度方面，周日北部高溫又降回僅剩22、23度，周一整天高溫也在20度以下，周二清晨低溫下探15度，要等到白天起，東北季風減弱，氣溫才會逐步回升。