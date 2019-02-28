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謝龍介安定掃街高人氣　宣示要讓台南大賺錢

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▲台南市第二選區立委補選候選人謝龍介，在安定區掃街拜票，他要大家一起挺他拚經濟、顧腹肚、挺基層、打通路。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市第二選區立委補選候選人謝龍介，在安定區掃街拜票，他要大家一起挺他拚經濟、顧腹肚、挺基層、打通路。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市第二選區立委補選候選人謝龍介，2月28日將空軍化為陸軍，在安定區拜票，他強調，若當選後8個月內沒為農漁民找到通路，就辭職的決心，要大家一起挺他拚經濟、顧腹肚、挺基層、打通路。

謝龍介造勢車隊上午在安定民眾服務社集合，有許多鄉親趕來支持，除在帽子、旗幟上簽名，也要求合照，展現人氣與魅力。車隊從上午10時起繞行各街道，謝龍介親切向民眾揮手，路經商店時也祝賀商家發大財。許多路經民眾比讚的手勢為謝龍介加油，也有人高喊「謝龍介當選」，讓謝龍介感受鄉親的支持與熱情。

謝龍介並到港口關渡宮、慈安宮參拜，獲得廟方與鄉親熱烈歡迎，大人小孩都搶著與謝龍介拍照；還有住在他區的民眾也來支持相挺，並用手機攝錄，要貼在粉絲專業分享。

謝龍介說，若當選後任期只有10個月，許多人都問他為什麼要選？因農漁民等鄉親對他有期待且想要改變，希望台南也能像高雄一樣人進得來、貨出得去、大家發大財，因此投入選戰。謝龍介表示，現在高雄觀光人潮大增，商家生意成長，連攤商也生意好到國稅局要來查稅，他競選時看到鄉親期待的眼神，更堅定一定要努力為農漁民找市場、打通路、找訂單。

謝龍介強調，票投給他就會為農漁民帶來商機，如果做不到，無法實現競選諾言，不用10個月、9個月，8個月一到就會辭職，把立委職位交由市民重新選擇。

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關鍵字：謝龍介,安定,高人氣,台南,賺錢

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