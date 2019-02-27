顧基層拚經濟　謝龍介：有農漁民當靠山後循不用怕！

▲國民黨立委補選候選人謝龍介，面臨綠營大軍壓境，高喊有農漁民當靠山、做後盾不用怕。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市立委第二選區補選競爭激烈，國民黨候選人謝龍介面臨綠營大軍壓境，南北奔波銷售農漁產品，並勤走基層聽心聲、接地氣，謝龍介喊出：「阮抹驚，我們有農漁民當靠山、做後盾」，「要拚經濟、顧肚子、挺基層、打通路」。

謝龍介說，第二選區立委補選，謝龍介有領先民進黨對手郭國文之勢，連日來民進黨已傾力固盤，除了前行政院長賴清德，陪著郭國文沿街拉票，更把中常會移師台南。謝龍介表示，對民進黨傾全力南下助選並不意外，他要做的的就是「拚經濟」，除了顧基層、上媒體，並帶農漁民行銷，發動陸、海、空三軍聯合作戰。

謝龍介說，對手找來許多大、中咖來助陣，自己則只有農漁民、攤販及農工等基層民眾的「兩隻咖」，因此雖然面對民進黨的大軍壓境，「阮抹驚」，因為有農漁民當靠山，自己可以專心專意為農漁民打拚。

面對民進黨強力的攻勢，謝龍介說，每個禮拜除了2、3天透過媒體為農漁民行銷產品，另有4、5天到基層拜會，以兼顧陸、空軍。像前天就行銷虱目魚、火龍果、麻豆柚子花做的沐浴精、洗髮精，以及麻豆文旦加工製成的柚子茶、柚子蔘，因此鄉親都很感動。但行銷不在於當選，自己在參選前，就已替農漁民行銷，這也是農漁民感動的原因。

謝龍介表示，南來北往奔波，雖然錄影僅2個小時，但來回時間要9個小時。自己不怕辛苦，因為農漁民等都知道他用心用力、全心全意幫他們行銷。「候選人必須理解基層的心聲，如果不能理解，乾著急也沒用。」不過，拿香對拜也是好事，他賣魚、賣水果、賣農產品等加工品，對手也跟著賣，因此現在最重要的的是「我們不拚政治，要拚經濟」，拚經濟、顧肚子、挺基層才是「正扮」。