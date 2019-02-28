謝龍介將引通路商和柚農簽約50貨櫃　農友笑咪咪

▲台南市第二選區立委補選候選人謝龍介，在安定區掃街拜票，他說下周就會在麻豆代天府，請通路商和柚農簽約50貨櫃的文旦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第二選區立委補選候選人謝龍介，2月28日在安定區掃街拜票，對於賴清德的「不能只選賣水果，要選會做事的人」，謝龍介請賴去問蔡英文，「賣水果好不好」？謝龍介說，下周就會在麻豆代天府，請通路商和柚農簽約50貨櫃的文旦，而不是卓榮泰在神明前發誓「沒說謊」。

連日來民進黨傾全黨之力為郭國文拉票，賴清德更是每天陪郭國文在街頭拜票，對於謝龍介的賣水果拚經濟，賴清德呼籲選民，投票要投給會做事，不能只選會賣水果的候選人。謝龍介表示，賴清德很辛苦，但賴忘了自己是被土包子捧成神，但居廟堂高位時，卻回頭說我們這些土包子，是傷了大家的心。

謝龍介說，當年賴清德不聽忠言逆耳，等在行政院長任內無所為，辭職後回到故鄉，走上街頭，尋求支持。但誰有資格拉票？要傾聽民意才是最重要的。要選會做事的，總不能選一個把好事做壞的人，像一例一休把勞工砍得遍體麟傷，算是會做事嗎？蔡英文自誇去年賣水果5億7千7百萬元，並表示賣水果是好事，賴清德的說法是和蔡總統打對台、對槓？請賴清德去問蔡總統，賣水果好不好？

謝龍介表示，連日來民進黨傾全黨之力打壓他，其實這是在對抗民意。我們體認民意，尋球改革，採取陸、海、空三軍作戰。民進黨因內鬥，有些長期支持民進黨的人士潛到地下支持他，現在除有潛水艇，還有網路空軍火力，以及空軍轉化成陸軍，上街拜票。這樣日以繼夜奔波，就是為了使鄉親過安定生活的幸福日子。

謝龍介說，民進黨到台南開中常會，主席卓榮泰等並到麻豆代天府上疏文發誓，強調提名作業公開、公平、公正，其實這是「此地無銀三百兩」，愈解釋愈多人聽不下去。

「我們是忙著接洽通路商，和麻豆柚農簽約」，謝龍介表示，下周就會安排通路商在麻豆代天府和柚農簽約，購買約50貨櫃文旦，也希望藉由打通路讓農漁民安心生活。無能的人無法為農漁民找通路，所以農漁民想要改變，希望能找一個能為他們找通路的人。

謝龍介表示，會盡全力認真打拚，不管是空軍的宣傳、陸軍的拜票，還是海軍的暗挺，都反映台南的民意和改革希望，希望能像高雄民眾笑咪咪、賺大錢，不是口袋空空。