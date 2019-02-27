謝龍介推新一波文宣　提出五大勞工政策主張

▲台南市第二選區立法委員補選候選人謝龍介團隊，公布新一波文宣，提出五大勞工政策主張。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市第二選區立法委員補選候選人謝龍介團隊，2月27日公布新一波文宣，最受注目的就是文宣中提出五大勞工政策主張，國民黨台南市黨部發言人總召黃淑貞呼籲，支持者集中選票，讓認真、專業的謝龍介，前進立法院為台南「農民」、「漁民」，「勞工」和「攤販」等四大族群發聲。

黃淑貞說，很多勞工朋友都跟謝龍介反應，一例一休上路後，讓他們的生活更加困難，謝龍介聽了很心痛。因此，謝龍介提出五大勞工政策主張：一、還勞工七天國定假日；二、勞工最低薪資，應隨物價上漲指數調整；三、杜絕職場性別岐視，嚴懲騷擾、性侵行為；四、男女同工同酬；五、保障職場環境安全。黃淑貞呼籲勞工朋友勇敢站出來相挺，挺謝龍介進立法院照顧大家。

黃淑貞認為，台南共有5席立法委員，立委一任4年，連續3年共12年，大家選出的立委清一色都是民進黨，市長也是民進黨，但台南市民的生活和其他五都相比明顯落後。這段時間謝龍介跑基層除傾聽鄉親的心聲，也分享彼此經驗，農民、漁民、勞工和攤販心中的渴望與內心的痛，謝龍介能感同身受。黃淑貞說，貨賣得出去，人進得來，高雄發大財，台南也可以，為台南商機加溫，請大家與謝龍介一同行銷台南。