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台南外交恊會拓展　外交使節團體驗佛光之美

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▲國際國民外交協會台南市會，舉辦大型鞏固邦誼活動，邀請近30位的駐華使節及家屬，南下至高雄佛光山及台南市歡渡新春。（圖／記者林悅翻攝）

▲國際國民外交協會台南市會，舉辦大型鞏固邦誼活動，邀請近30位的駐華使節及家屬，南下至高雄佛光山及台南市歡渡新春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國際國民外交協會台南市會，舉辦大型鞏固邦誼活動，邀請近30位的駐華使節及家屬，南下至高雄佛光山及台南市歡渡新春，以民間之力進行國民外交，讓駐華使節更深入了解南台灣及佛陀文化之美。

台南知名律師查名邦於2018年12月18日甫接任外交協會台南市會的會長，就積極展開外交行動力，近期連兩日邀請駐台使節至南台灣，舉辦一場鞏固邦誼的大型活動，帶領使節團住宿佛光山，體會文化之美之外，並安排使節團參訪台南古都；各國使節團均表示，整個活動的安排令他們既驚豔又感動，水準已超出國際級，並表示希望能再受邀前來巡禮采風。

▲國際國民外交協會台南市會，舉辦大型鞏固邦誼活動，邀請近30位的駐華使節及家屬，南下至高雄佛光山及台南市歡渡新春。（圖／記者林悅翻攝）

查名邦表示，為配合佛光山元宵燈節，所以此次活動籌備期只有一個半月，中間還遇到春節放假10天，時間上非常緊迫，所幸佛光山大力配合，以及外交協會全體成員卯足全力，分工合作，才能成就這個難得盛會。

會長查名邦說，此次參訪行程，特別規劃傳統及淨化心寧的禪修旅程，使節團在高雄佛光山參與禪坐、毛筆抄經、靜語茶禪、齋食、叩鐘祈福、提花燈、觀賞壯麗的光照大千煙火、與大慈育幼院童進行愛的交流…等，對於來自歐亞非洲各國使節來說，是一趟不曾有過的心靈之旅！使節們表示，這趟旅程讓他們忘了自己是外交官，完全溶入了最平凡的「人與人之間的親愛與喜悅」之中。

▲國際國民外交協會台南市會，舉辦大型鞏固邦誼活動，邀請近30位的駐華使節及家屬，南下至高雄佛光山及台南市歡渡新春。（圖／記者林悅翻攝）

結束佛光山行程後，外交協會100多位會員，陪同使節團接著轉進至台南，安排參訪赤崁樓了解台灣發展的歷史；另因查名邦曾是法官，也特別安排參觀司法博物館，由解說員深入解說台灣司法史，使節團還特別去參觀了當年查名邦開庭的法庭！再品嚐了台南風味美食饗宴。

查名邦說，民間的能量很強大，台灣有很多優勢，台灣人千萬不要妄自菲薄，沒有人可以否定我們是地球公民，政治外交上雖然受挫，但我們可以推動國民外交，　空間很大，更好發揮。

這次參訪團成員包含尼加拉瓜共和國、帛琉、索羅門群島、馬紹爾群島共和國、匈牙利、巴布紐亞新幾內亞、墨西哥合眾國、南非共和國、汶萊、奈及利亞、奧地利、印尼等12國的邦交及非邦交國駐台使節及家屬。

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關鍵字：台南,外交恊會,外交,使節團,佛光

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