丟15元零錢！客戶2硬幣「害ATM故障」狂抱怨　網笑噴：當販賣機投嗎

▲客戶往存款口裡丟15元，害ATM故障。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

現在有些提款機有存款功能，但基本上都是存紙鈔為主，如果把零錢丟到存鈔機中，可能導致機器故障。一名女網友就表示，有客戶因為存15元零錢，讓ATM壞掉，沒想到對方不僅沒有悔意，還頻頻抱怨，讓原PO超傻眼。其他人則紛紛留言「他想買飲料嗎」、「哪個天兵連手續費都存進去」、「應該求償的」。

「存款機只能存鈔票，存款機只能存鈔票，存款機只能存鈔票。很重要～～所以說三次」，一名女網友在臉書《爆怨公社》對該名顧客喊話，「您存$15元導致機器需換零件，已經沒跟您收維修用了，就不要再抱怨了」。她也說，機器裡的零錢已經被取出來物歸原主。

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▲欸？上面明明就有圖示，為什麼還要丟零錢呢？（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO還貼出一張照片，只見她拍下ATM，並圈出一旁圖示，明顯可看出是「存領鈔票但零錢除外」，但還是有人丟進15元零錢，害機器故障、要更換零件，難怪原PO如此無奈。不過目前許多銀行的ATM都設有能存零錢的功能，如中信銀行、渣打銀行、上海商銀、永豐銀行和台新銀行等，要存錢時最好還是看清楚圖示，以免造成行員困擾。

看到貼文後，其他網友紛紛留言「他會不會以為是販賣機」、「15元？美金嗎」、「存15塊，20年也不會變多好嗎」、「是想存手續費嗎」，也有人緩頰「他可能以為每家都跟渣打的一樣可以存零錢吧」、「或許是外國人，國外的機子能存硬幣」。

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