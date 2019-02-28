捷運遭緊貼！OL急嚇阻　高中弟摟女友惱羞「買賓士撞死妳這X巴」…她傻了

▲北捷示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

「這是念到高中的學生講出來的話嗎？」一名女網友搭乘北捷時拉著桿子，但隔壁男高中生一直靠過來，她的手緊緊被狠壓，由於被壓到有點不舒服，便向對方反應，卻遭高中弟生命威脅「開賓士撞死妳這X巴」，態度超級囂張，沒禮貌到讓她懷疑人生。

該名女網友在臉書「爆怨公開」PO文說，她和這名男高中生反應「弟弟請你不要靠在我的手上」後，對方一點歉意都沒有，反倒是身旁女友急勸說「欸你剛剛幹嘛靠在人家手上啊！」

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▲這名囂張高中弟還有女友，讓網友覺得傻眼。示意圖，與本文無關。（圖／取自pakutaso）

女友才剛說完，高中弟立刻語帶不屑回應，「啊我怎麼知道搭捷運這麼機車，不靠杆子靠哪裡？奇怪欸，靠著也不行喔？我以後一定要買一台車，誰X巴我就撞下去。」這一席話，讓站在身旁的原PO整個都傻了。

原PO無言說，身體壓到別人不道歉，那也就算了，態度還這麼地囂張，還不斷說「我要買一輛賓士來撞」，「哇賽，這是一個受過基本義務教育，念到高中的學生講出來的話嗎？你女友就是非分明懂禮貌！真替你媽媽擔憂。」

▲高中弟揚言要買車撞人。示意圖，與本文無關。（圖／pixabay）

高中弟沒禮貌的態度，引來網友留言說，「沒關係，這種屁孩，通常都很難平安活到繳完車貸」、「直接按服務鈴說性騷擾，看他想怎樣」、「當著女友面前偷摸被發現，當然要見笑轉生氣一下啊」、「誰X巴就撞下去，所以他是打算自撞嗎？」、「才幾歲就剩一張嘴」、「他就是屬於攔車後被打趴在地的那種」、。

高中弟雖然態度囂張，但還是有女友的，讓許多網友超納悶這世界發生何事，「這樣還有女朋友？？？？？好吧！！我老了」、「希望女的能看透他是個沒水準的人」、「很快的，女孩的成熟會離開他的」。

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