進軍台灣5年！「台北－杜拜」年載客數成長達65%　阿聯酋航空曝主因

▲阿聯酋航空A380。（圖／阿聯酋航空提供）

記者賴文萱／台北報導

阿聯酋航空自2014年2月起營運台北-杜拜航線，至今已滿5年，是唯一每天直飛台北-杜拜航線的航空公司。相較於2014年開航首年，2018年底時阿聯酋航空台北－杜拜航線的年載客數已成長達65%。

阿聯酋航空指出，進軍台灣5年最重要成績之一，就是成功在2016年以A380客機執飛每天往返台北及杜拜。5年來，阿聯酋航空台北－杜拜航線共服務130萬名旅客，累計飛行里程數近2,380萬公里，相當於繞行地球600圈。

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為讓旅客體驗更加完美，阿聯酋航空以A380三艙等客機執飛台北-杜拜航線，提供獲獎無數的ice機上娛樂系統服務以及便捷的機場轉乘服務。也因此，阿聯酋航空台北-杜拜航線的載客數每年持續提升；2018年底時阿聯酋航空台北－杜拜航線的年載客數已成長達65%。

▲阿聯酋航空香港、廣州及台灣副總裁高豐年（Fernando Suárez de Góngora）。（圖／記者賴文萱攝）

阿聯酋航空香港、廣州及台灣副總裁高豐年（Fernando Suárez de Góngora）表示，台灣是阿聯酋航空的重要市場之一，阿聯酋航空五年來在台灣耕耘有成，在台載客數年年成長。「我們相信，不斷創新升級的產品與服務以及客製化策略，讓旅客從預訂機票的時刻起就感受到阿聯酋航空特別之處，是阿聯酋航空成功吸引台灣旅客的主要因素」。

高豐年強調，得益於強勁的客運及貨運需求，阿聯酋航空每日由台北前往杜拜的直飛班機從未間斷，提供所有乘客更加便捷靈活的航點選擇，由杜拜樞紐前往阿聯酋航空遍佈86個國家、超過158個全球航點。

▲進軍台灣5年！「台北－杜拜」年載客數成長達65%。（圖／阿聯酋航空提供）

隨著台北-杜拜航線開通，台灣前往杜拜的旅客人數亦持續增長，成為最受台灣旅客喜愛的目的地之一，阿聯酋航空2018年的統計也顯示，杜拜與伊斯坦堡、開羅、巴塞隆納、里斯本及羅馬齊名，為最受旅客喜愛的旅遊城市。未來，阿聯酋也將與台灣的在地夥伴們攜手合作，持續深耕台灣市場。