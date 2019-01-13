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台灣小孩搭機行為調查曝光　「56分鐘」後開始問快到了嗎？

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▲▼搭機,小孩搭機,親子搭機,親子旅遊。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲阿聯酋航空調查，台灣小孩搭機「56分鐘」後會開始不耐煩。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

阿聯酋航空向500位台灣家長進行「兒童機上行為調查」，瞭解台灣孩子在機上的行為表現與家長最需要的機上服務。調查結果顯示，台灣小孩登機後56分鐘會開始表現出不耐煩，機上耐心表現勝過英國小孩49分鐘就會開始問「我們快到了嗎？」。

阿聯酋航空2017年曾在英國進行調查，英國小朋友約莫49分鐘後就開始問：「我們快到了嗎？」，不過，根據最新阿聯酋航空向500位台灣家長進行的「兒童機上行為調查」顯示，台灣小朋友登機後56分鐘才開始表現出不耐煩，機上表現比英國小孩更有耐心。

▲▼小孩搭機,兒童搭機,親子搭機。（圖／阿聯酋航空提供）

▲部落客建議，家長可以善用機上娛樂系統，降低孩子在機上不耐煩的程度。（圖／阿聯酋航空提供）

調查中分析，為何家長不願意帶孩子出國？有63%家長擔心孩子在機上身體不適、58%怕打擾到其他乘客、54%認為孩子年紀太小不記得旅行經驗；其中甚至有34%的家長則認為帶孩子出國會讓自己無法好好放鬆、影響自己旅遊的心情，而降低帶孩子搭機出國的意願。

在台灣家長中，僅有8.5%的人曾經和孩子一起進行超過8小時的長途飛行，然而，航空公司若可以提供較寬敞的座位、美味的兒童餐、促銷票價、各類玩具、影音產品或是機上專屬兒童空間等，台灣家長想要帶孩子到歐洲與中東地區旅遊的意願則大幅躍升至25%。

曾帶著4歲女兒心心有多次飛行經驗的部落客Mom&Dad建議，台灣家長出國時選擇座位空間較大、且可以提供完善的機上娛樂設備以及各式美味餐點和小玩具的航空公司，讓孩子在機上不無聊。

▲▼小孩搭機,兒童搭機,親子搭機。（圖／阿聯酋航空提供）

▲專為兒童準備的機上餐點，會以鮮豔的餐盤盛裝吸引孩子目光。（圖／阿聯酋航空提供）

根據數據顯示，6歲以下的孩子對玩玩具、貼紙簿、拼圖等活動的平均專注時間約在30分鐘左右。最能吸引6-9歲孩子的機上活動則是使用機上娛樂設施，專注時間超過1小時。9歲以上的孩子則能花超過30分鐘的時間與家長聊聊天、說說話，建議父母可以花點時間和孩子聊聊對旅行地點的想像以及接下來的行程安排，孩子們對於旅行的想像力或許會讓人大吃一驚。

阿聯酋航空建議，家長可以善用航空公司機上兒童過夜包內的各項貼心小物，穿插各項活動並適時地哄孩子們睡覺，陪孩子們度過機上時光。

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關鍵字：阿聯酋航空,搭機,親子搭機旅遊

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