　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上路必看！228連假國道疏運措施　0-5時免收費、收假日再延長到10時

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

國道,車潮,塞車,交通,汽車,高速公路（圖／記者季相儒攝）

▲228連假期間，國道每日0-5時免收費，3/3收假日再延長到10時。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

今年228連假自2月28日（周四）至3月3日（周日）共4天，為維持高速公路合理服務水準，高公局規劃相關交通疏導措施。其中，國道每日0至5時免收費，在3/3收假日當天，再次試辦延長到早上10時，希望能吸引北返民眾多利用連假最後1日上午離峰時段行駛，轉移連假第3日及最後1日下午的北返尖峰車潮。

為因應228連假，高公局針對假期實施相關疏導措施，包括替代道路規劃、重點壅塞路段時段預告、高乘載管制、匝道封閉及收費措施調整（如單一費率、路段差別費率等）。高公局表示，假期間高速公路交通需求勢必高出服務容量甚多，其中特定方向交通需求甚至高出平日的2倍，部份壅塞瓶頸路段行車時間也會高出平時的3~6倍，呼籲位於這些路段的短程車不要上國道而直接行駛地方道路。

請繼續往下閱讀...

▲▼高速公路示意圖。（圖／資料照）

▲3/3收假日，增加5-10時時段同樣免收費，希望能移轉部分車潮。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

另外，高公局過去曾在2017國慶連假、2018中秋連假及2019元旦連假試辦減假收費措施，其中以2019元旦連假收假日5-10時暫停收費所轉移交通量最多、效果最好，末二日尖峰車潮有4%車輛轉移至收假日5-10時行駛國道，且該時段的國道路況仍能維持正常。

因此，高公局規劃在228連假再度試辦，除每日0-5時免收費外，收假日增加5-10時時段同樣免收費，希望能轉移連假第3日及最後1日下午的北返尖峰車潮，同時探討不同連假車流特性對差別收費措施的移轉成效。

▲▼228連假國道交通疏運措施。（圖／高公局提供）

▲228連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）

228連假交通疏導措施

一、入口高乘載管制
1.108年2月28日(週四) 及3月1日(週五)7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。
2.108年2月28日(週四)7至12時，實施國1內湖至頭份、國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道高乘載管制。
3.108年3月2日(週六) 及3月3日(週日)14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

二、入口匝道封閉
1.108年2月28日(週四)至3月1日(週五)0至24時，封閉國1平鎮系統南下入口及埔鹽系統南下入口匝道。
2.108年3月2日(週六) 至3月3日(週日)0至24時，封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3竹南北上入口匝道。

三、收費措施
1.單一費率：108年2月28日至3月3日，國道全線採長途折扣費率，無每日20公里優惠里程。
2.路段差別費率：108年2月28日至3月3日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
3.暫停收費：
(1) 108年2月28日至3月2日0至5時，國道全線暫停收費。
(2) 108年3月3日0至10時，國道全線暫停收費。

四、開放路肩
1.現有開放路肩措施照常實施( 詳見高公局網站)。
2.108年2月28日至3月3日，增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。
3.如遇壅塞，員警亦可依據交通狀況機動權宜指揮車輛行駛路肩，並通知交控中心發布相關資訊。

五、入口匝道儀控
1.視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之入口匝道儀控管制。
2.另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口)採嚴格匝道儀控管制。
3.針對10個重點路段實施精進式匝道儀控。(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南下、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北上；國3南向鶯歌系統至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱。)

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控
假期間視國5北上交通狀況機動開放宜蘭至頭城北上路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

ET快訊
頻頻被問「2020選總統」　韓國瑜在新加坡回應了
TOYOTA「新RAV4實車」西濱捕獲！上市倒數4天預售價9
接小孩校門口驚見「國際級男神」！網友爽翻：離我好近

關鍵字：228連假,國道,高公局,國道夜間免收費

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／2月颱「蝴蝶」重回強颱還又增強！今年颱風季恐不妙？　彭啟明說話了

影／「蝴蝶」大爆發增強！創百年2月強颱首例　全台有雨、北北基續大雨特報

影／大變天！鋒面、冷氣團猛襲「北台轉雨下探12°C」　氣象局：這波很有感

250年唯一！元宵節遇年度最大滿月　各地賞月機率曝「23:54記得抬頭」

華航傳將砍「不賺錢航線」首波可能名單出爐　交通部回應了

回顧台灣史上首次機師大罷工　「7天事件懶人包」看懂160hrs吵什麼

快訊／機師罷工7天落幕！華航勞資談妥5訴求　工會：簽團協後結束罷工

121機師拿回檢定證！　華航估明天航班可望全部恢復正常

更新／機師罷工將宣告結束！　華航勞資「密室協商」訴求全達共識

華航勞資關鍵疲勞航班訴求談好了　工會再提「禁招外籍正機師」

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

台中夜店鬥毆安管跳車頂猛K　拿滅火器狂噴...3車損9人送醫

《POKÉMON 名偵探皮卡丘》全新預告

雙重起司雞蛋糕、古早味芋餅 精選寧夏夜市5家高CP值小吃！

張彬彬：妳這是在玩火　酒後吻上林依晨「超酥麻」

《炮仔聲》超渣劇情真實上演　釣出男星「神回覆」笑翻

上路必看！228連假國道疏運措施　0-5時免收費、收假日再延長到10時

自發淨山一天清出326公斤垃圾　外國人籲：台灣人別再放天燈

快訊／新竹上吊送煞現場曝光！道長作法請出稻草人　靠雞鴨血點符

【英語多益通】想了解同性婚姻　先搞懂LGBTQ的意思

張國煒親自討論、監督　星宇航空培訓飛航員「亮橘色訓練服」首亮相

兼3份工買名牌包！馬子狗遭女友逼「謀害生命」…崩潰：房都登妳名下了

《還願》封面藏第二結局！「美心根本沒死」操控杜爸：觀落陰洗回憶

影／一張圖看228連假「北中南東」天氣　上班日冷氣團恐來襲、低溫探14°C

選填志願頭很痛　高中老師建議參照近2年學測2至4科統計表

稀有保育動物長吻真海豚　「尾鰭纏繞漁網」慘死基隆望海巷

尤美女／【二二八事件72週年】完成政治檔案特別立法　挖掘歷史真相

屋主不在家宅配丟門口！超狂送貨員一句「有狗顧著」　他接電話傻眼

急售爸媽贈與的房子！少一關鍵就「虧至少500萬元」　會計師曝省錢祕方

美國國鐵撞樹卡36小時　200旅客困雪地只好打牌殺時間

上路必看！228連假國道疏運措施　0-5時免收費、收假日再延長到10時

《青春有你》最帥練習生「100kg胖照」出土！　高中逆襲變校草…網驚：超勵志

不滿被老東家金鶯拋棄　馬查多：感受不到一絲關愛

Selina爸媽舊照曝光！　年輕任媽「根本任容萱」五官神複製

草叢放尿驚見一堆白骨　他嚇傻「對整顆頭顱說」：我幫你趕快回家

內務檢查用腳移臉盆！一兵把中尉「壓在內務櫃上打」：我有病！

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

生活熱門新聞

即／新竹上吊送煞開始！道長請出..

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫..

好市多爽買握壽司卻變成三鮮炒飯

女老師私校教書　驚小二女舔雞雞

約看電影！尪1封訊息秒溜：1點..

竹北今晚送肉粽　網教戰「迴避」

美心沒死！《還願》封面藏第二結..

跟太子打賭新武器打不壞！隔天看..

嬤想摸7個月娃被阻！吼：有病別..

網傳送肉粽只到溪　里長：會送海

作業藏《還願》哏！國小弟造句超..

春遊補助4月上路！住宿擬不分年..

學徒怨：受夠每天都在切菜　師傅..

更多熱門

相關新聞

一張圖看228連假「北中南東」天氣

228連假將展開，北東南東天氣概況主要為北東周四、周日偶雨，中南部都是好天氣。不過，氣象局指出，在連假結束後，3月4日隨即又有一波東北季風增強，強度可能達冷氣團等級，屆時北台灣天氣再轉濕涼，低溫下探14度。

連假前一日上國道　避開晚間5~8點

228連假就醫別亂衝！「新北醫院開診資訊」看這

咖啡買一送一！228連假優惠統整

一張圖看228連假國道疏運措施

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

即／新竹上吊送煞開始！道長請出稻草人

八爪椅傳「孩子笑聲」！2歲兒曝投胎真相

印度擊落巴國F16　雙方1天3機毀

送小孩校門口驚見「國際級男神」

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

舒跑加春藥想和妻炒飯　姪女口渴全喝光

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫飆罵

3秒輾倒！夫妻下車抱女童遭酒駕撞

獨留家中！3歲童「爬出5F防盜窗」

男神搭長途巴士坐女孩旁邊：肩膀借一下

宜蘭頭城山區　驚見白骨

小優慶生穿這樣！「邪惡視角」網暴動：犯規

Selina看到火慌亂大叫！張軒睿體貼讓她淪陷

上市倒數 第五代 Toyota RAV4 西濱捕獲

更多

最夯影音

更多

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面