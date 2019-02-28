228連假首日天氣　吳德榮：北部忽涼忽暖、中南部微熱早晚涼

▲北台灣連假天氣變化快速，忽涼忽暖，容易感冒。（圖／記者季相儒攝）

生活中心／台北報導

228連假第一天，預計上午7時就會出現返鄉車潮！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，東北季風逐漸增強，北台灣雲量漸增，轉陰有局部雨，今日氣溫約16至21度；中南部為晴時多雲、日夜溫差大，中部17至25度、南部18至30度；東部16至25度。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄指出，受東北季風影響，北台灣雲量漸增，轉陰有局部雨，北海岸、北部山區雨較明顯，北部平地較零星，北部、東北部白天轉陰涼，要注意添加衣物；花東亦有局部短暫雨；中南部所受影響不大。

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▲228連假第一天，預計上午7時就會出現返鄉車潮。（圖／高公局提供）

「228連假期間，北台灣天氣變化快速，忽涼忽暖，容易感冒，要注意衣著調適。」吳德榮分析，1日季風減弱，天氣漸好轉，北台灣仍陰涼，中南部為晴時多雲、日夜溫差大的天氣；2日回暖，各地晴時多雲、皆為白天微熱早晚涼；3日下半天另一波東北季風南下，北台灣氣溫降、轉濕冷；中部略受影響。

氣象達人彭啟明統整分析，今日東北風增強，北部、東部稍微轉涼，偶有飄雨，中南部好天氣；3月1日至2日東北風減弱，全台都是多雲到晴的好天氣，很適合出門走走；3月3日晚間起鋒面通過，北部可能有較明顯的雨勢，中部也有短暫陣雨機會。

▲228連假天氣概況。（圖／天氣風險）

中央氣象局指出，今、明（28日、3月1日）兩天受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；臺灣北部及東北部地區有短暫雨，東部、東南部地區、中南部山區及馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及金門、澎湖為多雲到晴的天氣。