國民黨「太陽們」全面備戰　 總統初選「73比」一決高下

▲國民黨初選機制確定，黨內太陽備戰角逐總統大位。（圖／資料照）



政治中心／綜合報導

國民黨在2018九合一選舉大勝後，黨內太陽紛紛表態角逐2020總統大選，爭議多時的總統初選機制27日終於定案，國民黨中常會正式決議以「七三比」做為初選方式，也就是以7成民調、3成黨員投票決定2020的總統候選人。

在幾個已經表態參選的太陽中，前新北市長朱立倫在卸任後立即宣布投入2020總統大選，國民黨主席吳敦義也鬆口「在適當時機表態」。始終對外宣稱要等「因緣俱足」才會宣布參選的前立法院長王金平，在27日黨內確定初選機制後，也確定正是宣布參選的日期為3月7日，地點在台北國際會議中心」。

▲王金平。（圖／翻攝自雲端最前線）



▲新北市長朱立倫。（圖／翻攝自《雲端最前線》）

至於外界也將前總統馬英九算在角逐總統大選的名單內，他迄今尚未正面回應，反倒是前台北縣長周錫瑋26日接受專訪宣布選總統，並拋出兩階段初選機制，希望能推出替國民黨贏得2020總統大選的人選，周錫瑋強調，要組成讓人民覺得「最強、最能接地氣、最有溫度」的執政團隊。

▲周錫瑋宣布選總統。（圖／翻攝周錫瑋臉書）



另外，不少藍營基層力拱高人氣的高雄市長韓國瑜出來參選，人正在新馬訪問行程中的他，之前曾表示「會的，到時候最終我一定會跟大家報告」，但在27日國民黨確定總統初選機制「73比」後，面對媒體的追問，韓國瑜僅強調，現在人在新加坡，不適合討論這個，一切回台再說。

▲韓國瑜。（圖／攝影中心記者攝）



國民黨發言人歐陽龍在27日中常會後表示，2020年最高指導原則就是勝選，希望兩千三百萬人民過更好生活，這兩年來大家都受夠了，他強調，國民黨再不奮起就沒有機會，在2020年把台灣尊嚴找回來。歐陽龍說，一再與大家保證，國民黨絕對會以公平公正公開初選方式產生候選人，決不會因人設事，請有懷疑的人勿再以訛傳訛。

根據中常會討論最新結果，最後依照原來的「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」，總統參選人由7成民調、3成黨員投票決定人選。根據規劃，國民黨會在4月初公告初選辦法，5月初登記，6月產生人選，7月送請全代會通過。

▲吳敦義日前曾主動出示資料，表示總統初選黨內機制都曾經用過民調跟黨員投票的比例。（圖／記者吳奕靖攝）

▲吳敦義何時鬆口公開選總統，回應四月份「不會太早或太晚」 。（圖／記者吳奕靖攝）

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