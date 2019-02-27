快訊／國民黨總統初選機制出爐　民調、黨員投票「7：3」

記者徐政璿／台北報導

國民黨在九合一選舉大勝，黨內天王紛紛表態角逐2020總統大選，國民黨中央本週三（27日）中常會定調總統初選方案。根據中常會最新決議，依照原來的「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」，總統參選人由7成民調、3成黨員投票決定。

▲國民黨太陽。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

國民黨智庫在中常會上做出具體建議，由民調、黨員票五五制或七三制二擇一辦理，常會已達成共識採七三制，稍晚將由黨主席吳敦義親自宣布。

面對即將到來的2020總統大選，前新北市長朱立倫率先在去年12月25日卸任後就表態參選，前立法院長王金平也預計在3月初宣布，國民黨主席吳敦義則是對外宣稱「在適當時機宣布」。此外，孫文學校校長張亞中、前台北縣長周錫瑋也宣布將投入黨內初選。

在黨內初選規則部分，吳敦義日前拋出將民調和黨員投票比重的風向球，在原先的「73比」之外，也表示國民黨曾經使用過「55比」，為總統大選初選方案增添變數，也在27日中常會上成為各方關切的戰場。

事實上，在中常會前夕，《ETtoday新聞雲》記者就實際透過訪問32位國民黨中常委的意見調查結果顯示，共有15位支持「73比」，相較下，僅有4位中常委認同「55比」，另有3位中常委沒意見，10位中常委沒有接電話或關機。

根據中常會討論最新結果，最後依照原來的「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」，總統參選人由7成民調、3成黨員投票決定人選。根據規劃，國民黨會在4月初公告初選辦法，5月初登記，6月產生人選，7月送請全代會通過。

▼國民黨盼2020奪回政權。（圖／記者林敬旻攝）