獨／因緣俱足了！　王金平3月7日宣布參選總統

記者徐政璿、陶本和／台北報導

國民黨在九合一選舉大勝，黨內天王紛紛表態角逐2020總統大選，國民黨中央本週三（27日）中常會定調總統初選方案。根據決議，依照原來的「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」，總統參選人由7成民調、3成黨員投票決定。據了解，始終對外宣稱要等「因緣俱足」才會宣布參選的前立法院長王金平，確定參選的時間就是3月7日，地點在台北國際會議中心。

▲前立法院長王金平。（圖／記者黃克翔攝）

面對即將到來的2020總統大選，前新北市長朱立倫率先在去年12月25日卸任後就表態參選，王金平也預計在3月7日在台北國際會議廳宣布參選，國民黨主席吳敦義則是對外宣稱「在適當時機宣布」。此外，孫文學校校長張亞中、前台北縣長周錫瑋也宣布將投入黨內初選。

在黨內初選規則部分，根據中常會討論最新結果，最後依照原來的「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」，總統參選人由7成民調、3成黨員投票決定人選。根據規劃，國民黨會在4月初公告初選辦法，5月初登記，6月產生人選，7月送請全代會通過。

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