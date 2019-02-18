朱立倫與青商會矽谷台灣幫餐敘　搭建台灣、矽谷橋梁

▲朱立倫訪美，與知名「矽谷台灣幫」創業家餐敘會。（圖／翻攝朱立倫臉書，下同）

政治中心／綜合報導

表態參選2020總統大選的前新北市長朱立倫，訪美行程來到第三天，朱立倫密集與海外青商會、知名「矽谷台灣幫」創業家餐敘會談，針對台灣低薪、健保、教育、企業接班轉型、法律修正等議題深入探討，他認為，領導者一定要開放心胸，不是由上而下決定怎麼做，「領導者沒有一個是神」。

朱立倫出席青商會舉行的僑宴，主要是台商第二代、矽谷創業家，都是灣區非常傑出的青年企業家。朱立倫表示，這次接觸到的年輕朋友中，傳統定義的工程師並不佔絶對多數，從事工作包括健康產業、銀行財務、新聞媒體、傳統工業生產，甚至還有音樂教育、藝術創作，真實的反映了我們年輕人的多元多樣化。

青商會代表也指出台灣醫療體制須改革的問題，整體而言，醫療過程分前、中、後三階段，但我國的健保只有保障醫療機構治療的部分，未注重前期的預防醫學，讓病患變得喜歡去「看病拿藥」，同時醫師也會因為想縮短治療周期及看到最多數目的病人，沒有好好的時間研究病歷。

對於青商會代表們提出的建議與想法，朱立倫則回應，透過平台的建立，集合政府及民間力量，可以將台灣及海外商會串連起來，感謝大家的建議與看法，「領導者沒有一個是神」，一定要開放心胸，不是由上而下決定怎麼做。

在結束與青商會的僑宴後，朱立倫接著出席「矽谷台灣幫」晚宴。由知名連續創業家(Serial entrepreneur)徐旭明、黃中彥、黃中凱、Thundercore的創辦人王正文以及中經合高階主管梁紹農組成的「矽谷台灣幫」，向朱立倫提出幾項政策建言，包括學習矽谷對外籍人才的重視與友善度、吸引外國企業進駐台灣、提升國人英語能力，以及將矽谷產業項目帶回台灣，藉由吸納美國矽谷活躍創新的能量，為台灣經濟政策引入活水、提高海外華人投資故鄉的意願。