追思228　林義雄：主張重啟核四的人不應讓他當選

▲林義雄。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

前民進黨主席林義雄28日接受媒體採訪時痛批，核四對台灣危害大，任何主張重啟核四的候選人，不管競選什麼職位，都不應讓他當選。

今天是二二八事件72周年紀念，總統蔡英文上午到義光教會參與追思禮拜，林義雄也有參加。林義雄接受媒體訪問時，被問到朱立倫想重啟核四，他認為，核四爭議已30多年，對台灣社會影響很大，喪失許多社會成本，幸好前總統馬英九將核四封存，那是非常明智的決定。

林義雄提到，大部分的人都知道核四對台灣的危害，他就不再多說，如果在台灣發生核能災變，例如車諾比或福島核災，台灣北部就不可能住人，南部也只有跑不走的人才敢住，他實在不能理解，我們的政治人物竟敢冒這種危險，到底是在想什麼。

林義雄認為，核四對台灣危害大，對台灣土地和人民沒有感情的人，才會把土地與人民拿來做那麼重大的賭注，不是無能就是沒心，因此，任何主張重啟核四的候選人，不論競選什麼職務，都不應讓他當選。

對於朱立倫擔任新北市長時曾表示沒有核安就沒有核能，林義雄回應，根本不可能有核安，核安是指核電廠運作前，做安全檢查，但車諾比、福島的核安檢查很完整，還是發生災變，因此，要思考的是，如果發生災變，要怎麼辦？要不要冒這個危險？「那就是我們的選擇」。