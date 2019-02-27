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民進黨中常會移師台南助陣　 宣稱「郭國文勝選在望」

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▲民進黨卓榮泰主席2月27日率中常委移師台南召開臨時中常會，並向代天府的神明、王稟明徵召郭國文的經過。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民進黨卓榮泰主席2月27日率中常委移師台南召開臨時中常會，並向代天府的神明、王爺稟明徵召郭國文的經過。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選戰倒數第18天，民進黨卓榮泰主席2月27日率中常委移師台南召開臨時中常會，並向代天府的神明、王爺稟明徵召郭國文的經過，並於會後偕同黃偉哲市長與黨公職成員，透過掃街行動展現全黨相挺郭國文，鼓勵支持者出來投票，卓榮泰強調這場選戰最後的勝負關鍵就是投票率，拜託鄉親一定要站出來投票。

卓榮泰主席表示，郭國文是經由公開透明的方式徵召的候選人，並說明輸得一方通常會藉由指責不公平，讓自己有藉口開脫，只是這非常不厚道。卓榮泰也說明在九合一選舉後，雙北、台中、高雄等四都市長，即是「九二共識」又是「兩岸一家親」，由北到南與中國勢力相互呼應直接影響台灣的安全，所以這一席立委非常重要，郭國文絕對要贏！

卓榮泰說，來到台南召開中常會，不只向代天府的神明、王爺稟明徵召過程的公開、公正，更以行動展現全黨相挺郭國文的團結。卓榮泰強調這場選戰最後的勝負關鍵就是投票率，拜託鄉親一定要站出來投票，讓郭國文順利當選進入國會。

會後卓榮泰、黃偉哲市長偕同中央、地方黨公職到麻豆鬧區掃街拜票，郭國文的親和力深受到鄉親們的熱歡迎，不只相擁握手、拍照，更不時有市民燃放鞭炮表示支持與歡迎，人氣爆表。卓也紛紛向鄉親推薦郭國文學經歷歷練都相當傑出，有中央地方經驗，懇請3月16日補選，拜託支持郭國文。

▲民進黨卓榮泰主席2月27日率中常委移師台南召開臨時中常會，並向代天府的神明、王稟明徵召郭國文的經過。（圖／記者林悅翻攝，下同）

看到民眾的熱情，郭國文說明這次補選期間，他勤走基層拜票接地氣，一雙雙手和他緊握的手以及對他鼓勵的話語，都讓他感受到鄉親深深的期待，讓他更了解自己肩負的責任，他會不斷地努力，用勝選回應鄉親們的期待。

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關鍵字：民進黨,移師,台南,中常會,郭國文

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