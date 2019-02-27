桃園新闢717、210公車路線通車　市民卡乘車買一送一

▲桃園新闢717、210公車路線通車。（圖／桃園市政府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府積極推動公共運輸政策，新闢717、210公車路線，27日於中壢區舉行通車典禮。市府指出，717路線是（龍岡-華勛-捷運永寧站）、210路線是（過嶺-大崙-捷運高鐵桃園站），2條路線都將由統聯客運營運，並提供使用市民卡乘車買一送一優惠，讓市民朋友交通往返更方便。

其中，717路線屬城際通勤系統，平日尖峰時段每20分鐘一班、離峰時段每30至40分鐘一班；210路線則屬生活圈往返類型。出席通車典禮的市長鄭文燦也指出，桃園在大眾運輸方面快速進步，升格後，市府積極推動公共運輸政策，經統計2017年的運量較2016年成長約571萬人次，並於去（2018）年獲頒交通部「2017年度市區客運運量成長獎」金運獎的殊榮，展現市府政策推行的成果。

▲▼桃園新闢717、210公車路線通車。（圖／桃園市政府提供）



另外，在增設新市區公車路線方面，原往返桃園市八德區與新北市捷運永寧站的「1659公路客運」，在交通部公路總局同意移撥給市府後，轉變成713、715、716等3條市區公車路線，分別往返大湳、小大湳及更寮腳等地區，並適用市民卡乘車買一送一優惠，大幅提升市民乘車便利性。

210路線則連結過嶺重劃區、大崙農業區及青埔等地區，屬生活圈往返類型，每日往返20 班次，且全線為低底板公車，增加長者或身障朋友的乘車方便。