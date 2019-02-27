228返鄉搭客運省一筆！　5大國道客運一起推「連假優惠票」

▲台北轉運站每到連假期間都會出現大批返鄉人潮。（圖／記者崔至雲攝）

生活中心／台北報導

不堪人事等成本增加，5大國道客運在春節後都傳出調漲消息，票價漲幅從2元至40元不等。在民眾一片哀嚎聲中，客運業者配合交通部政策，在228期間提供優惠票價，緩解四天連假人潮爆增帶來的疏運需求。

5 大客運連假優惠

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1. 統聯客運

於 108年 2 月 27 日 （三）至108年 3月 3 日（日）期間，推出共28條客運路線優惠，最高享 85 折票價優惠。（統聯客運228連假班次及優惠價目表點這裡）

2. 葛瑪蘭客運

於 108年 2 月 27 日 （三） – 108年 3月 3 日（日）期間，搭乘台北到礁溪、宜蘭、羅東轉運站，享有 81 折票價優惠，並且加開板橋直達羅東／宜蘭專車，皆有全票優惠假150元。（葛瑪蘭客運228連假班次及優惠票價點這裡）

3. 和欣客運

於 108年 2 月 27 日 （三） – 108年 3月 3 日（日）期間，推出153條的來回優惠票價，歡迎有需要的民眾可以多加使用。（和欣客運228連假班次及優惠票價點這裡）

4. 國光客運

於 108年 2 月 27 日 （三） – 108年 3月 3 日（日）期間，原 9 條二段式時段路線，以折扣 85 折優惠，原12 條不分時段優惠路線，以折扣 85 折不等的優惠，而原13條三段式時段路線，適用原優惠票價。（國光客運228連假班次及優惠票價點這裡 ）

5. 首都客運

於 108年 2 月 27 日 （三） – 108年 3月 3 日（日）期間，推出從台北到宜蘭、羅東優惠票價 105 元（原價128元），另增「市府轉運站 – 羅東轉運站 – 傳藝中心」國道客運臨時路線，全票 105 元、半價 64 元。（首都客運228連假班次及優惠票價點這裡 ）

搭乘大眾運輸還有這項優惠



若是安排來台北旅遊的民眾，在連假期間凡搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，再轉搭在地客運及市區客運，只要使用電子票證就可享有免費轉乘一段票優惠。