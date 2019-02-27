狼父長期吸舔兒女乳頭遭社工揭發　出獄竟恫嚇「要強姦社工」

▲桃園市惡父猥褻未成年兒女被關入獄，出獄後竟恐嚇要強姦志工，再度被地檢署起訴。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子十餘年前曾當著妻子面前吸舔未成年兒女乳頭，惡行被社工人員揭露，遭桃園地院判4年入獄服刑，去年出獄後懷恨在心，經常藉故打電話到桃園市家防中心騷擾，還以三字經辱罵社工，多次揚言要強姦社工人員，桃園地檢署以陳男是累犯為由，從重以恐嚇罪嫌起訴。

檢警調查，53歲的陳姓男子，自2005年起，曾5次吸舔未成年女兒與有中度智能障礙兒子的乳頭，連妻子在場也照做不誤，後來被社工訪視時發現主動通報，桃園地院一審判刑4年，陳男不服上訴二、三審都遭駁回定讞入獄服刑，去年5月執行完畢。

去年9至11月間，陳男以他在坐監服刑期間，社工沒有好好照顧她的兒女為由，經常打電話到桃園家防中心抱怨，甚至向社工辱罵「王八蛋」等三字經、「我要帶刀子去，不滿意就故意捅，看我敢不敢」，還宣稱「來我家要強姦她嗎？」等語恫嚇社工人員。

家防中心指出，陳男情緒控管欠佳、言詞偏激，1天少則接到3、4通電話，多則7、8通，常常一講就是1個多小時，不停辱罵難聽字眼，已嚴重攤干擾工作，因此依妨害公務舉發。

陳男在偵訊時坦承犯行，辯稱是一時情緒失控飆罵，並非惡意。由於家防中心電話錄音佐證，地檢署依妨害公務、恐嚇等罪嫌起訴陳男。