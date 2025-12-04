獨／北市信義區婦人提垃圾袋竟藏貓屍　警方動保急赴焚化爐搜索

▲臉書社團4日深夜有愛貓人士反映婦人當街丟棄貓屍。（圖／翻攝臉書愛貓聯盟社團）

記者張君豪／台北報導

北市信義區4日晚間有中年婦女亂丟貓屍，引發動保人士透過網路集結展開調查行動，今晚22時有民眾透過臉書動保社團「愛貓聯盟」PO文反映「北市信義區富陽街發現包垃圾袋丟貓屍體、另外一包已經被當事人丟進垃圾車」愛貓民眾當場搶下一包丟入垃圾車內的垃圾袋，經會同轄區警方、動保處人員到場檢視，發現裡面確有貓屍，至於詳細遭丟棄寵物屍體數量，則有待北市動保處人員調查釐清。

對此信義警方表示，目前已經鎖定丟棄貓屍者為中年游姓婦女，經查游女經常透過各種管道認養貓狗，豢養在自家住處，經愛貓人士檢舉後，動保人員在11月下旬曾會同警方以強制力進入信義區富陽街游女屋內會勘，動保處判定：游女飼養貓狗寵物環境髒亂、且空間不足，當天警方配合動保處人員強制帶走部分貓狗到動保處安置。

警方表示，當時游女就遭動保處人員認定不當大量飼養寵物，依法開罰。加上任意丟棄寵物屍體觸犯《廢棄物清理法》可罰1200到6千元以下罰鍰，但仍需動保處確認遭棄置貓屍是自然死亡還是棄養致死，後者將觸犯《動保法》警方將介入偵辦。

目前動保處人員與愛貓人士會同警方到文山木柵焚化爐找尋另個疑似棄置寵物屍體的垃圾袋，至於是否涉及虐待動物，警方說：將待北市動保處人員調查判定後才有定論。



