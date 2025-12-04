　
社會 社會焦點 保障人權

陸軍出包！砲彈偏飛連撞3民宅　牆壁倒了...恐怖出軌射穿曝光

記者唐詠絮／彰化報導

真的太可怕了！陸軍今日在彰化縣溪州鄉進行實彈射擊演練時，發生一起驚險意外！一發砲彈偏離預定軌道，接連擦撞三戶民宅的遮雨棚、鋁門與圍牆，還撞斷一棵樹，最後落在250公尺外的民宅旁，嚇壞當地居民。軍方隨後緊急尋獲砲彈，並致贈慰問金安撫受驚民眾，同時承諾將全面檢討演訓安全措施。

▲砲彈射穿樹木及磚造牆壁。（圖／民眾提供）

▲砲彈射穿樹木及磚造牆壁。（圖／民眾提供）

溪州鄉長江淑芬表示，上午9點起，溪州鄉傳出陣陣砲擊聲響，不料其中一發砲彈竟朝民宅方向飛去。砲彈首先擦過鐵皮遮雨棚，接著撞擊鋁門，再反彈撞斷鄰居的樹木，隨後落地彈起，最後撞上第三戶的磚牆才停止。

▲陸軍砲彈出軌穿越3民宅。（圖／民眾提供）▲陸軍砲彈出軌穿越3民宅。（圖／民眾提供）

▲陸軍砲彈出軌穿越3民宅。（圖／民眾提供）

首當其衝的民宅住戶是一對公所退休夫婦，突然聽到頭頂傳來「咻」接著傳來巨大撞擊聲，一看是砲彈直接貫穿屋簷，大樹的樹幹遭砲彈射穿瞬間炸裂，再飛過屋簷，穿過第三戶的磚牆才掉落，直到調閱監視器畫面，才驚覺竟是演習砲彈砸中自家。真的太嚇人也太恐怖了。

江淑芬指出，大庄村長立即聯繫砲指部及公所立即前往關切，並在附近找到落地的砲彈，像手掌大，直徑10多公分，就掉在地面，大家面容失色，還好該顆砲彈沒爆破，否則威脅更大。

事件發生後，陸軍砲兵指揮部立即派員協尋，致贈紅包慰問金給他們壓壓驚，鄉長立即要求軍方強化安全防護，並必須維持正確的彈道，避免類似情況再度發生。

▲陸軍砲彈出軌穿越3民宅。（圖／民眾提供）

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，所屬砲測中心進訓部隊今（4）日上午9時30分時許，於濁水溪北岸執行火砲射擊訓練時，因不明原因造成155公厘榴彈誤落民宅事件，造成3戶民宅局部受損，居民無受傷。獲報後，單位指揮官立即親赴現場慰問居民表達歉意，也獲得住戶諒解。

教準部指出，單位獲報後即由專業人員偕同司令部編組專案小組前往調查，釐清事故肇生原因，據以強化部隊訓練測考各項風險管控作為，確維部隊訓練安全；另由軍方負責損壞民宅修復事宜，以確保房屋結構安全。

▲落在地面的砲彈。（圖／民眾提供）

▲落在地面的砲彈。（圖／民眾提供）

彰化陸軍溪州砲指部砲彈

