「鯛魚禁藥烏龍」離職女研究員身影曝！　深夜警局說明認了

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市衛生局於全聯抽驗「台灣鯛魚排」，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，但全案卻是一場烏龍，竟是一名已離職女研究員人為錯誤導致數據被放大10倍。衛生局在4日將全案移送檢調偵辦，警方晚間已找到陳姓女子，已赴陳女住家，帶回警局釐清過程，現在她的身影也曝光。

▲離職的女研究員（穿黑褲）在5日凌晨三點離開警局 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，這名離職女研究員被請到警局說明之後，她也坦承整起案件都是自己「不小心」造成的，而警方對她的訊問到了5日凌晨三點左右，就讓她離開。詳細內容還得等到衛生局、警方進一步說明。

高雄市衛生局於10月27、28日展開此次抽驗前置作業，並在10月29日至11月4日進行40項產品、共48項禁藥的檢驗程序，期間全由已離職的29歲陳姓女研究助理負責操作與判讀。她具備衛生局受訓資格，曾取得實驗室品管認證授權，任職一年半後於11月4日離職。據悉，「全聯台灣鯛魚排」首次檢驗數值為0.03ppm，後續依流程進行複驗，11月26日由職代檢測後計算出0.028ppm，衛生局並於27日對外發布新聞稿。

但衛生局在4日中午前回查電磁紀錄時，發現陳女在操作儀器（LC-MS/MS）時曾異動設定條件，這項被忽略的關鍵變數，使原本數據被放大，導致最終公式計算結果出現「不合格」的烏龍。衛生局副局長潘炤穎指出，紙本報告、品管紀錄、數據登錄看似正常，但比對電腦登錄時間後，才發現設定條件異常，確認為人為錯誤。由於陳女離職後已聯絡不上，衛生局無法釐清是刻意抑或疏失，因此依《偽造文書罪》致使公務人員登載不實，將全案移送司法調查。

