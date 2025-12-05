　
社會焦點 保障人權

虐兒認錯全是假！判緩刑改毆1歲女嬰　厚衣藏傷重判3年半

▲桃園市巫姓單親媽媽3年內連續對一對兒女施虐，造成幼童遍體鱗傷還造成腦部受創。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市巫姓單親媽媽於2023年11月間被社工查出對未滿一歲女兒施虐，造成全身出現多處傷勢，檢警調查發現，巫女曾於2022年對僅3歲兒子也施虐，還棄置娘家由家人照顧，被法院判刑8月，事後認錯獲判3年緩刑，緩刑期間再度對幼女施虐還否認犯行，更卸責給家人，檢察官痛斥「令人髮指」；桃園地院審理時，被告巫姓單親媽媽否認犯行，法官怒斥忝為人母，審結依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處有期徒刑3年6月。

檢警調查，27歲巫姓擔心媽媽於2023年產下一女，竟不思照顧，社工於2023年11月21日前往巫女任職的超商訪視，發現其幼女右臉頰、右耳後方及右胸口有大片瘀青，為掩飾罪行，巫女以層層衣物包裹讓外人無從女兒傷勢，社工通報龜山警方與市府處理，才揭開她對親生女兒施虐惡行。

桃園地檢署調查時，巫女否認犯行，還將卸責給娘家家人。檢方查出，巫女曾於2021年間因認僅3歲兒子不服管教，以棍子、牌尺毆打，還以香菸燙傷兒子，導致其眼睛下出血、雙頰瘀血、下唇擦挫傷，胸背、雙腳、雙手多處燙傷、擦挫傷等傷害，事後自覺無力照護及送醫，同年10月間將兒子送回娘家後棄之不顧，桃園地院判刑8月有期徒刑，巫女事後坦承認錯，高院駁回上訴，法院改以3年緩刑，並接受親職教育及心理輔導等。

未料，巫女卻仍舊對幼女施虐，桃檢認為被告在偵查階段，均卸責於娘家家人，其身為人母，如此不負責任之態度，令人髮指，且犯後態度非佳，偵結依家庭暴力之妨害幼童發育罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

▲桃園市巫姓單親媽媽3年內連續對幼女施虐，造成遍體鱗傷還造成腦部受創，法官認為緩刑期間再犯忝為人母，重判3年6月。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃園地院審理時，被告巫姓單親媽媽否認有故意對女兒施暴，表示女兒的傷勢是跌倒造成。法官根據被害人案發時僅為5個月大嬰兒、醫院提供傷勢照片、驗傷診斷書、林口長庚紀念醫院個案評估報告表等資料，認定被害人所受傷勢並非短時間內所造成，係長時間所為；

又查被告前於2021間，以膠帶綑綁之棍子、牌尺毆打其3歲兒子，還持香菸燒燙，導致眼睛下出血、雙頰瘀血、下唇擦挫傷，胸背、雙腳、雙手多處燙傷、擦挫傷等傷害，經法院判處有期徒刑8月，理應更明確知悉照料幼兒及管教之界線，竟讓被害人受有本件嚴重傷勢，又未適時就醫，其犯行足堪認定。

法官審酌，被告身為被害人生母，竟對尚無自衛能力之被害人施以不當對待，所為實忝為人母，惡性非輕；被告犯後始終否認犯行，並以不合理之意外情節卸責，甚至在證人出庭作證前，試圖影響其證詞，其犯後態度惡劣。再者，被告於緩刑3年期間，再次以不詳方式傷害被害人，顯見被告對法院賦予緩刑之恩典毫不珍惜，還造成幼女腦傷及全身多處骨折，法官考量被告犯罪情況嚴重，認為不宜輕度量刑，亦不諭知得易科罰金刑度，審結依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處有期徒刑3年6月，本案仍可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

