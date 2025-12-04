　
社會 社會焦點 保障人權

三重男殺妻家3人被判死　律師轟一審審判長：叫國民法官可以睡覺

▲▼ 三重滅門案，張嫌移送地檢署 。（圖／記者陳以昇攝）

▲三重滅門案兇嫌張泓毅。（圖／記者陳以昇攝）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市2024年5月發生祖孫3代滅門慘案，24歲男子張泓毅因感情及金錢問題，狠心殺害69歲劉姓岳母、30歲陳姓妻子和3歲繼子，一審國民法官庭依殺人罪處3個死刑。上訴後，張泓毅的律師團痛斥一審審判長指示國民法官「可以睡覺」，甚至公開1030張兒童屍體照片，影響國民法官產生偏見。

張泓毅去年5月1日凌晨趁妻子熟睡時，以枕頭及徒手勒頸方式將妻子悶死，5月2日凌晨又因40萬元債務，潛入岳母房間將岳母勒斃，2日下午為了方便逃亡，又以殘忍手段將3歲繼子殺害，事後還將岳母、妻子的身分證、存摺、提款卡搜刮一空，並不斷盜刷岳母信用卡，直到5月12日才被警方逮捕。

張泓毅一審被新北地院國民法官庭判處3個死刑，儘管他對於量刑未表達異議，律師團卻決定上訴。高等法院二審3日首度開庭，他坦承殺人，至於法官如何量刑，他回答「沒有意見」，不過當法官詢問他，是否有意願和解時，他表態沒有意願跟受害者家屬和解。

▲▼三重滅門慘案兇手軟飯女婿張泓毅二審首度開庭。（圖／記者湯興漢攝）

▲二審開庭，張泓毅前往法庭現場。（圖／記者湯興漢攝）

張泓毅的律師團則在法庭上痛斥一審判決有多項不當、違背法令或程序違法情形，像是一審審判長竟對國民法官說「可以睡覺」、「可以閉眼不看證據」，違反直接審理原則、證據裁判原則，或是將1030張兒童屍體照片附於卷內，恐影響國民法官判斷，甚至產生偏見。

律師團也表示，張泓毅殺人不具有計畫性，非屬兩公約規定的「犯罪情節最嚴重之罪」，且根據台大醫院精神鑑定報告顯示，張泓毅有可教化、復歸社會的可能，請求法官改判。對此，公訴檢察官則表示，被告上訴無理由，請求法官駁回上訴。

