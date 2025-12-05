快訊／抓到了！點黑輪不吃卻掉出「衝鋒槍」　32歲男坦認要防身

▲台中北區一家黑輪攤昨日發生怪異事件，一名男客點了餐不吃，包包還掉出一把衝鋒槍。（圖／店家提供）



記者許權毅／台中報導

台中市一間黑輪攤近日有客人「掉槍」引起不小風波，警方發現該男行跡不定，有時徒步、有時搭公車，調閱上百支監視器後，昨晚在清水紫雲巖將人逮捕，涉案黃男蹤跡跨越20多公里，被起獲的「槍枝」還只是把塑膠槍。

事發在2日下午4點多，台中北區一間黑輪攤人潮不少，一名平頭男子、頭放墨鏡，先是被店家發現神色異常，而且進入店內點了一份黑輪後，卻不馬上吃，反而站在門口、雙手抱胸前，不斷望向四處。

沒想到，男子隨身包包突然從桌上翻落，衣服等物品之間，出現一把類似衝鋒槍的物品，原本要走進店裡的闆娘，瞬間凝結，一旁顧客也頻頻回頭，平頭男則回頭張望，也不敢動。眾人就這樣在場凝結5秒，尷尬地要平頭男趕緊把東西收好。

▲▼警方鑑識後，確定該槍只是一把玩具槍。（圖／警方提供）



畫面曝光後引起軒然大波，更有不少民眾譏諷台中治安，認為連吃個黑輪的客人，都擁槍。更引起警方高度重視，立刻成立專案小組追查，現場有男子留下的彈匣，第一時間就能研判所謂槍枝，應該是玩具槍、BB彈之玩具。

警方鎖定該名黃男（32歲），犯案後徒步離開現場，平時無通訊方式也沒有固定居所，專案人員調閱上百支監視器，蹤跡還數度中斷，最終發現他從北區一路晃，晃到清水區紫雲巖，昨晚立刻驅車前往逮人。

▲警方昨晚在清水逮人送辦。（圖／記者許權毅翻攝）



黃男身上的槍枝，經鑑識人員確認，該槍為塑膠材質，動能不足以造成傷害。黃男稱持有之玩具槍是花650元購得，原作「防身」用途，全案依《社會秩序維護法》第65條第1項第3款移送裁處。

警方提醒民眾，切勿攜帶或炫耀仿真度高的玩具槍，這類物品在公共場合極易引發誤會，不僅造成群眾恐慌，亦避免浪費社會資源。