國1車禍1死10傷！特斯拉駕駛家屬控「想閃被系統拉回」猛撞拖吊車

▲國道1號南向170.7k、豐原路段死亡車禍。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

國道1號台中豐原路段今（4）日凌晨1時許發生重大連環車禍，疑似因疲勞駕駛釀禍。42歲林姓男子駕駛的半聯結車先在外線追撞前方砂石車，隨後失控衝向內線輾壓一台白色自小客車，車內一家三口受困。事故瞬間造成車流混亂，後方33歲彭姓駕駛的黑色賓士廂型租賃車閃避不及，猛烈追撞半聯結車尾，當場重傷，送醫仍宣告不治，車內4名乘客則皆受輕重傷送醫。

撞擊力道巨大，半聯結車車上貨物噴飛至北上車道，造成至少2車遭波及，其中包含一輛白色特斯拉。該車28歲男駕駛牙齒斷裂，家屬事後PO文控訴，駕駛當下已察覺前方事故、試圖閃避，卻疑似遭輔助駕駛系統「強行拉回車道」，才會撞上對向前來支援的拖吊車，原本是出國返家途中，卻意外受傷送醫。

目擊者表示，事故地點光線極差，「整段幾乎漆黑」，許多駕駛驚險閃過，卻也有人因視線不良與系統誤判而來不及反應。車道上除了半聯結車失控與車輛殘骸外，也充滿掉落物，不少車輛壓到後嚇得驚呼連連。

警方指出，追撞後砂石車並未停留現場釐清責任，疑似肇事後離開，已通知64歲吳姓駕駛到案說明。依《道交條例》185條之4，事故致人傷亡仍逃逸者，最高可處7年以下徒刑。整起事故共造成1死10傷，直到凌晨3時41分才排除現場。

警方強調，半聯結車疑似疲勞駕駛，加上路段昏暗，是造成事故連鎖反應的主因，呼籲駕駛保持專注、避免疲勞上路，也提醒具輔助駕駛功能的車輛仍須隨時掌控路況，以免釀成憾事。