憲兵淪共諜滲透總統府！學長帶學弟賣情報　叛國4賊重判抓去關

▲總統府洩密憲兵前士官賴重宇等人，遭判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

鎮守總統府、有「天下第一營」之稱的憲兵211營，竟然爆發共諜案件。士官賴重宇，涉嫌用手機翻拍辦公室密件，再賣給大陸情報人員。賴男要調單位前，竟然還把這賺錢管道交接給後手學弟黎育爾、林裕凱，以及在資通電軍服役的的陳文豪，總計4人自2021年起，收賄184萬餘元。最高法院審理後，分別判刑7年到5年10月不等刑期定讞。

本起國安案件，遭判刑的4人中，包含賴重宇、黎育爾、陳文豪3人在2024年8月案發時，都已經退伍、沒有軍職。其中賴男自2015年8月入伍服役到2023年11月20日中士退伍，賴的後手黎育爾2018年6月入伍，2024年2月1日中士退伍後，把工作交接給2021年8月入伍的林裕凱。全案爆發後，林育凱以下士停役。至於在國防部資通電軍服役的陳文豪則是2017年12月入伍，2023年7月1日上兵退伍。

檢方起訴指出，賴重宇、陳文豪在2021年底到2022年初之間，陸續被我國籍的黃姓男子吸收，為中共情報單位工作，並依指示從2022年4月起，由陳文豪以手機翻拍任職單位內公務上應秘密之文書後轉傳被告賴重宇，再由轉傳給黃男。此外，2人還分別以學長拉學弟轉介之方式相互介紹，涉案4人分別以26萬至66萬元不等之酬勞，先後將211營內及電指部所屬單位內的公務上應秘密之軍中內部資料，傳給黃男。

檢方查證屬實後，搜索4人住處、辦公室，並將4人分別帶回，經偵訊後聲請羈押獲准。全案並於2024年12月間提起公訴。一審法院認定4人均有罪，其中賴重宇收取46萬元，判刑7年、褫奪公權6年。黎育爾收取66萬4100元，判刑6年8月、褫奪公權6年。陳文豪收取45萬元，判刑6年5月、褫奪公權6年。林裕凱收取26萬5900元，判刑5年10月、褫奪公權5年。

案件上訴二審後，高院將黎育爾從6年8月改判6年7月，其餘3人的刑度則維持，仍處7年到5年10月不等的刑期。高院將黎育爾減刑的原因，是因他供出學弟林裕凱也繼續收賄供給情資，讓檢警得以很快的查出共犯，所以高院酌減刑度1個月。全案再上訴，最高法院5日駁回上訴定讞。