快訊／彰化爌肉飯名店清晨火警「波及用餐區」　全店停電中

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪湖知名排隊名店「阿讚爌肉飯」今日清晨發生火警。起火點疑似為店面後方的民宅，延燒至餐廳的倉庫區域。所幸事故發生時，店內人員均已及時逃生，並未造成傷亡。雖然店面主要的營業區域未受火勢直接影響，但後方的倉庫及部分用餐區仍遭受波及，目前店鋪仍處於停電狀態，且須待消防單位完成災後勘查與安全認定後，方能確定恢復營業。

▲彰化名店溪湖阿讚爌肉飯用餐區遭民宅火警波及。（圖／民眾提供）

彰化縣消防局今日清晨5時31許據報，溪湖鎮員鹿路二段的阿讚爌肉飯後方發生火警。起火點疑似在店面後方的民宅，火勢隨後向前蔓延，波及到餐廳後方的倉庫區域。現場為一樓平房建築，立即出動第三大隊及轄區分隊前往布水線灌救。 經消防人員全力搶救，火勢在6時01分獲得控制。初步估算，燃燒面積約28平方公尺，現場無危險物品，所有人員均安全逃生，無人受傷受困。

儘管火災主要影響阿讚後方倉庫及鄰接的用餐區域，店面門市主要的營業區域並未直接遭火舌侵襲。然而，因火警影響，目前店內仍處於停電狀態，且需等待消防單位完成火場調查與安全認定後，才能評估何時可以恢復營業。店家財產損失及詳細起火原因，仍有待消防局進一步鑑識調查。