金孫失聯2年要回家了！鹹粥嬤證實「人已在金門」　淚謝各界協助

▲彰化鹹粥嬤的愛孫要回家了。（圖／賴清美議員提供）

記者唐詠絮／彰化報導

大陸日前突然將10名涉及詐欺案的台灣籍男子遣送至金門，現在證實當時成為全國焦點的鹹粥嬤金孫也在其中。「終於要回來了……」鹹粥嬤前天接到來自金門的電話，她因涉詐騙案而在大陸服刑的黃姓愛孫，證實自己已回到金門，但還需要機票與住宿費才能回家。阿嬤心急如焚，在各方協助下趕緊湊錢，如今已備好烘爐、豬腳麵線，只盼幫孫子「過火」去霉運，平安團聚。

據船務代理人員透露，這10名年齡約22至30歲的男子，多是當年聲稱被騙至柬埔寨從事詐騙，後於大陸落網判刑，在山西太原等地服刑。此次刑滿，前天陸方以「遣返出境」方式將他們送至金門。

最引發關注的，是其中一名黃姓男子與彰化「鹹粥嬤」孫子的關聯。雖然尚未獲官方正式證實，但彰化縣議員賴清美今日清晨前往關心阿嬤時，阿嬤紅著眼眶說，前天接到孫子電話，人已在金門警局，只因缺錢買機票和付住宿費，無法立刻回家。阿嬤感謝議員與各界幫忙，她請孫子的同學先匯去新台幣2萬元，待孫子收到錢、買到機票，就能回到彰化。

「烘爐和豬腳麵線都準備好了」阿嬤語氣中滿是期盼與不捨，只想給孫子一個溫暖的擁抱，用傳統習俗為他「過運」，祈求未來一切順利、平安。並感謝各界及海基會的協助，讓愛孫能平安回家。

鹹粥阿嬤愛孫，去年3月被誘騙至東南亞後失聯，當時賴清美議員與民進黨彰化縣議會黨團聯合召開記者會協尋，得知他經由泰國下飛機搭車進柬埔寨從此人間蒸發，後又因涉犯詐騙罪嫌遭逮捕，被拘留在山西，彰化地檢署說明，10名台籍人士中1人由彰化地方檢察署發布通緝，該名男子姓黃因先前在台涉及詐欺案，經傳喚、拘提未到而遭通緝，昨晚檢察官以視訊方式訊問後，已撤銷通緝，但諭知限制住居，並限制出境、出海，原有案件將繼續偵辦。

▲鹹粥嬤已經準備好烘爐等待愛孫回家過火。（圖／賴清美提供）