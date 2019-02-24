▲竹市全國客家日傳統祭天開場 藝文表演雨中鬥鬧熱（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

2019年新竹市全國客家日「尞天穿」24日上午9時在新竹市客家信仰中心「開臺金山寺」舉行，儀式依循客家傳統習俗祭天，由副市長沈慧虹、開臺金山寺主任委員饒圳榮、及客家委員會委員古榮政擔任主祭，由段孝芳、黃文政、劉康彦、林耕仁、吳青山、劉崇顯、田雅芳等多位議員，及義消總隊大隊長鄭宏輝、客家社團、里長等一同陪祭，全程以客語唸禱祭文，莊重肅穆。

副市長沈慧虹表示，新竹市政府近年來積極推廣客家文化，並於2015年12月在文化局成立專責的客家事務科。在這三年裡，市府投入超過8,000萬元，推動各項客家事務工作，其中位於客家鄉親最密集的關東市場，投入近5,000萬進行改造，近期將開工。未來關東市場將成為一座最貼近市民的客家文化推廣中心，民眾可以在1、2樓體驗客家美食， 3樓親子閱讀、聽故事，4樓客家會館參觀藝文展覽，讓新世代的客家文化，得以在新竹市生根、萌芽茁壯成長。

新竹以「尞天穿」為主題，24日上午於開台金山寺展開，敬天儀式後隨即展開一連串「藝文鬥鬧熱」活動，主舞台區由欣蕾舞蹈團及艸雨田舞蹈劇場，展現客家人勤勞又好客的天性；下午邀請曾入圍金曲獎的客語歌手陳瑋儒，以及客家社團輪番演出舞蹈、二胡、歌謠等精采表演，現場還有「乞粄添福氣」擲聖筊大賽及客家粄食DIY，特製的大型五色粄，吸引不少民眾捲袖試運氣。

而在靜心湖周邊，還安排了「五色石搜索行動」闖關遊戲，從遊戲中學習客家俚語、山歌及傳統習俗，寓教於樂，過關的，除獲得客家美食一份，還參加健行抽平板活動，獎品豐富，有包括平板、360度全景相機、掃地機器人等，為今年的天穿日畫下美好的句點