櫻花樹下野餐好浪漫　日TBS《發現不可思議的世界》來台拍攝

▲新竹公園河津櫻開始綻放，山坡上的粉紅櫻花林景色，讓許多人在櫻花樹下自拍、野餐，日前也吸引日本TBS《發現不可思議的世界》跨海採訪。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

春天近了，新竹公園河津櫻開始綻放，山坡上的粉紅櫻花林景色，讓許多人在櫻花樹下自拍、野餐，其中美麗花景、櫻花爺爺的動人故事，日前吸引日本TBS《發現不可思議的世界》跨海採訪，型男市長林智堅當起導遊，向日本介紹在地傲人的櫻花；24日市府將舉辦「拜訪春天-2019新竹市賞花季野餐日」活動，邀請大家一起邂逅櫻花樹。

日本節目《發現不可思議的世界》專門介紹世界各地文化，此次企劃走訪台灣從北到南的櫻花群，新竹公園悠久的歷史加上櫻花爺爺動人故事，製作單位跨海來到新竹採訪，是繼去年採訪新竹火車站後，二度造訪新竹市，節目將在日本時間3月16日周六晚上21：00於 日本TBS播出。

▲此次除了拍攝櫻花外，還有曾在新竹動物園工作的日本「動物園女孩」Yumiko（右）也驚喜現身，搶先介紹預計2019年將啟用的動物園。

拍攝全程由市長林智堅、10多年來悉心替呵護櫻花的櫻花爺爺楊根棟，帶領拍攝團隊賞花，分享新竹人的櫻花夢，除了櫻花外，還有曾在新竹動物園工作的日本「動物園女孩」Yumiko也驚喜現身，搶先介紹預計2019年將啟用的動物園。過程中，美女主持人Erika似乎有點緊張，林智堅不僅化身暖男導遊貼心解說，更以一句「櫻花是為妳而開的」撩動主持人，紓解緊張氣氛，逗笑大家。

櫻花在台灣受到歡迎，2003年「日本育櫻會」贈送多株櫻花給新竹市，這10年期間，也不間斷的致贈河津櫻苗給新竹市，由新竹公園育櫻會的志工化身「護花使者」，從早到晚細心照料，透過嫁接培育，現已增加到約21種品種、850多棵不同種類的櫻花；除了新竹公園之外，建華里的汀甫圳、金山里的櫻花公園與十八尖山等皆有種植櫻花，市民假日不怕沒地方賞櫻。

林智堅受訪時表示，1916年由日本人興建啟用的新竹公園，是全新竹人共同的回憶，包含全台原址留存最久的動物園、第1座公立玻璃工藝博物館、麗池、湖畔料亭等，是新竹三代人的共同回憶，他上任後重新規畫公園，加上80多歲的櫻花爺爺楊根棟及多位護花使者悉心照料，讓櫻花搭配新規劃的新竹公園的大斜坡，創造出獨特的「櫻花坡」，賞花者可從不同高度領略櫻花之美。