殷墟文化研究新發現　河南安陽辛店遺址出土商代晚期青銅禮器

▲辛店商代遺址出土的青銅器。（圖／翻攝自新華社，下同）

大陸中心／綜合報導

河南安陽辛店商代遺址日前出土包括34件商代晚期青銅禮器和大量與鑄銅有關的遺蹟、遺物，這些考古文物的「資歷」大約距今3000多年。遺蹟上方還疊壓著五處大型房基和一處地下陶排水管道，可能是安陽地區少見的商周之際大型禮制建築遺存。現場一處灰坑裡則有較多大型「方形」青銅器陶範出土，由於方形器並不多見，這在考古領域方面具有重大意義。

根據陸媒報導，遺址內部有著多處與鑄銅活動有關的踩踏面、燒土面、陶範堆積、殘熔爐底、窯址等遺跡，表明這是以青銅器鑄造為核心的手工業作坊區，不僅面積龐大還有明確的分工布局。這些遺跡上方還疊壓著五處大型房基和一處地下陶排水管道。對此有專家推測，房屋的使用時代可能已經進入西周初年。

報導提到，從出土的陶範來看，該遺址以鑄造大型青銅禮器為主，器形包括鼎、簋、尊、觚、爵、斝、卣、觥、盉、簇等，其中有近20件帶有「戈」字銘文，顯當時控制辛店的應該是「戈」族，該族群可能從殷墟二期延續至商周一直都是遺址的實際控制者。

▼辛店商代遺址出土的陶範殘塊。

安陽市文物考古研究所所長孔德銘透露，本次發現再次印證「辛店遺址青銅鑄造規模宏大、工藝高超、產品豐富的特點」，由於建築群顯示出較高的等級，這些都為殷都廢棄後殷遺民的遷徙研究提供新證。他還表示，甲骨文當中有大邑商的記載，辛店遺址的發現「展示了真實意義上的大邑商的範疇」，對於研究殷墟時期都城的布局、範圍等「都是一次突破性的發現」。

公開資料顯示，辛店遺址鑄銅遺蹟發現於2016年，並且入列當年河南省五大考古新發現。安陽市文物考古研究所經國家文物局批准，2018年以來再次對該遺址進行考察作業。

殷墟則是中國商朝晚期都城遺址，年代大約公元前14世紀末至前11世紀中葉，位於河南安陽市西北殷都區小屯村周圍，由殷墟王陵遺址與殷墟宮殿宗廟遺址、洹北商城遺址等共同組成。殷墟也是中國歷史上第一個文獻可考、並為考古學和甲骨文所證實的都城遺址，20世紀初因盜掘甲骨而被發現，1928年正式開始考古發掘，並於1961年成為中國全國重點文物保護單位，2006年7月還在聯合國教科文組織第30屆世界遺產大會上入列《世界遺產名錄》。