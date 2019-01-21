　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

河南挖出2千年前「新莽時期造幣廠」　有望填補中國錢幣史空白

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南陽知府衙門博物館內的新莽鑄幣遺址考古發掘現場（1月15日攝）圖為出土的錢範。（圖／新華社）

▲南陽知府衙門博物館內的新莽鑄幣遺址出土的錢範。（圖／新華社，下同）

大陸中心／綜合報導

一座大型的新莽時期鑄幣廠20日在河南南陽出土，在這個距今2千多年的「國家級官方鑄幣廠」中，不少錢幣鑄造模型（錢範）得以重見天日；遺址中找到的文物包括「大泉五十」、「小泉直一」等，還有兩塊分別印有銘文「始建國元年三月」和「後鐘官工褒造十一」的陶製錢範引發考古學家關注。中國錢幣學會研究員楊君指出，發現這座古造幣廠，「有望填補中國錢幣史領域相關課題的空白」。

▲▼南陽知府衙門博物館內的新莽鑄幣遺址考古發掘現場（1月15日攝）。（圖／新華社）

▲南陽知府衙門博物館內的新莽鑄幣遺址考古發掘現場。

綜合陸媒報導，之所以會發現這座鑄幣廠，是由於2017年底，府衙內地面因雨水沖刷塌陷，在修護時找到些「陶質錢範殘塊」，河南省文物考古研究院、南陽市文物考古研究所立即展開搶救性挖掘。

▲▼南陽知府衙門博物館內的新莽鑄幣遺址考古發掘現場（1月15日攝）。出土的銅錢。（圖／新華社）

▲河南南陽出土新莽時期「造幣廠」的銅錢。

西漢末年，王莽篡漢自立後托古改制，幣制改革就進行了四次。中國錢幣學會研究員楊君表示，「這次發掘出土的遺物是第二次幣制改革『始建國元年（公元9年）』遺留下來的」，且發現此新莽鑄幣遺址，「有望填補中國錢幣史領域相關課題的空白」。

▲▼南陽知府衙門博物館內的新莽鑄幣遺址考古發掘現場（1月15日攝）。印有銘文“後鐘官工褒造十一”的陶製錢範。（圖／新華社）

▲印有銘文「後鐘官工褒造十一」的陶製錢範。

在出土文物中，兩塊分別印有銘文「始建國元年三月」和「後鐘官工褒造十一」不僅確認了遺址年代，更印證王莽派50名諫大夫到郡國鑄錢的史實。中國社會科學院考古研究所研究員白雲翔指出，「這座鑄幣廠將為研究秦漢時期錢幣鑄造業，以及新莽時期社會經濟制度提供珍貴史料」。

▼印有銘文「始建國元年三月」的陶製錢範。

▲▼南陽知府衙門博物館內的新莽鑄幣遺址考古發掘現場（1月15日攝）。印有銘文“始建國元年三月”的陶製錢範。（圖／新華社）

報導指出，遺址內還找到銅錢、銅煉渣、銅車馬器構件、銅泡釘以及坩堝殘片、陶片、獸骨等，還有一處馬蹄形窯室；室內填土結構疏鬆，是以草木灰、炭灰、紅燒土塊等至城，內壁燒結面厚約3厘米。楊君說，「由於燒結面較薄，此窯可能是烘範窯。銅範鑄錢的兩個核心流程為『鑄造銅範』和『澆鑄成幣』，相關遺物在遺址內均有出土」。

▲▼南陽知府衙門博物館內的新莽鑄幣遺址考古發掘現場（1月15日攝）。出土的錢範。（圖／新華社）

▲河南出土的錢範。

目前，南陽府衙「新莽鑄幣遺址」初步探測面積達10萬平方公尺以上，現在僅發現75平方公尺。與會專家建議，南陽當地政府和文保部門應制定係統的考古工作計劃，並擴大發掘面積，強化多學科介入和實驗室研究，研究清楚遺址範圍、具體佈局、各區域功能以及工藝流程；建立鑄幣遺址陳列館，邊發掘邊保護邊展示。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
8月大妹妹撞臉蠟筆小新！神複製「嘴邊肉」　網驚：完美弧度
早餐店「蛋炒飯+麵線糊」35元超佛！看價目表驚：回到10年前

關鍵字：河南,新莽時期,造幣廠,錢幣史,中國社會科學院,考古,白雲翔,楊君,中國錢幣學會

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸科考船「雪龍號」碰撞南極冰山　部分船艙桅杆受損

台灣經濟發展前景　陸學者唐永紅：先處理好兩岸關係！

河南挖出2千年前「新莽時期造幣廠」　有望填補中國錢幣史空白

你沒春節，留下來值班吧　回族人：這是中國人的節日，我們也過

影／聽信同鄉「草烏補命說」　大叔豪飲2瓶雙眼發黑險死！

佛心公司送30歲↑單身女員工「有薪相親假」　過年狂休15天

影／這媽我還能要嗎！遼寧女童萌嗆陪讀母：妳孩子就是笨蛋

無業男背46萬債急了…「綁架自己」勒索老婆60萬

基因編輯嬰兒是個人行為！　賀建奎實施「國家禁止活動」

華聞快遞／中國2018年GDP首次突破90兆元人民幣　同比增長6.6%

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

《以團之名》選手跳一半「脫衣亂丟」　 導師全傻眼：在幹嘛

可甜可鹽的金秘書！　 朴敏英《學貓叫》+劈腿熱舞超反差

台商爆偷渡回台親睹同伴帶肉乾　他為國自首：這是非洲豬瘟缺口

大貨車高架橋上「跨線道」迴轉！ 小黃急躲對向差1秒撞上...駕駛：X！

許淨淳空靈唱《漂著》　 一講話「破功」全場導師傻住

陸科考船「雪龍號」碰撞南極冰山　部分船艙桅杆受損

台灣經濟發展前景　陸學者唐永紅：先處理好兩岸關係！

河南挖出2千年前「新莽時期造幣廠」　有望填補中國錢幣史空白

你沒春節，留下來值班吧　回族人：這是中國人的節日，我們也過

影／聽信同鄉「草烏補命說」　大叔豪飲2瓶雙眼發黑險死！

佛心公司送30歲↑單身女員工「有薪相親假」　過年狂休15天

影／這媽我還能要嗎！遼寧女童萌嗆陪讀母：妳孩子就是笨蛋

無業男背46萬債急了…「綁架自己」勒索老婆60萬

基因編輯嬰兒是個人行為！　賀建奎實施「國家禁止活動」

華聞快遞／中國2018年GDP首次突破90兆元人民幣　同比增長6.6%

新光三越年賺797億創新高　吳昕陽：skm pay分期服務1月底上線

中職／陳江和引退　彭政閔不捨：心情複雜

來一杯全曼谷最好喝的咖啡！網嘆：回台灣喝不到怎麼辦

包1.8萬給老婆！高雄哥分5次匯「存摺藏告白密碼」　網跪：疼妻真男人

要拍照也要吃飽！桃園G10貨櫃市集一次吃好吃滿

救窮救生命　樂施會：巴西富豪稅率竟比貧民低

2019中職30崇法「我獅」　統一7-Eleven獅隊法治教育宣導

「豬」事圓滿春聯限量發行　花蓮市公所免費送完為止

鄭文燦兌現承諾　桃園3款好茶今年起桃機免稅店買得到

陸科考船「雪龍號」碰撞南極冰山　部分船艙桅杆受損

大陸熱門新聞

酒店鋁窗突砸落！24歲女當場爆..

9月大嬰兒　連人帶車滾落電扶梯

正妹整形失敗　輕生被救再跳18..

正妹直播「黃鱔塞下體」狂撈42..

買冰毒卻收到冰糖…他怒報警討錢

獻身凱燕哥17次　對方竟開國產..

任正非：員工要有過苦日子準備

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

方大特鋼堆「錢山」　每人年終2..

男6樓跳下慘死　家中竟有5具屍..

回家見枕頭移位…枕下竟出現情書

女整型失敗輕生獲救　凌晨再跳亡

濟南滅門案　他殺光父母妻兒自殺

禮金91萬付不起　男打算未婚先..

更多熱門

相關新聞

單身女收「離婚」傳票　竟已結婚2年！

廣西一名單身的梁姓女教師日前收到法院傳票，涉及案由為離婚糾紛。起初梁女只覺得是詐騙，但仔細一看，傳票上頭關於她的戶籍及個人資訊都清楚無誤，她才前往當地民政局了解。不料文件確實登記梁女已在2016年結婚，且當她質問結婚雙方應由當事人合法辦理，民政局卻回答「沒法鑑別面貌」，令她相當傻眼。

暖！她低血糖暈倒　全車人送愛心零食

200多處戰時遺址　韓國瑜：規劃觀光

高樓摔死女嬰　母跟著跳樓身亡

秒回侏儸紀！騎龍、抱龍不是夢！

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

即／「比基尼登山客」找到了！　無生命跡象

扮裝混入gay圈！沒人發現她是女生

姐婚後搬回家　妹崩潰：小孩出生惡夢開始

從4飲食習慣曝個性...吃超快＝自私

月領10萬！中壢夜市肌肉哥徵老闆娘

交女友後…李光洙錄《RM》風格變了

專業開盒術！護理長笑：吃零食也職業病

2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

酒店鋁窗突砸落！24歲女當場爆頭亡

G哥最後發文：決定睡中央山脈最高峰

郭書瑤一彎腰「北半球掉出」！

拿走王寶強財產！馬蓉燦笑網驚：要出道嗎

工作15年！尾牙僅1碗臭臭鍋還自費

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

求娶蔡依林拜月老！關公表情說話了

更多

最夯影音

更多

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面