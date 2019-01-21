河南挖出2千年前「新莽時期造幣廠」　有望填補中國錢幣史空白

▲南陽知府衙門博物館內的新莽鑄幣遺址出土的錢範。（圖／新華社，下同）

大陸中心／綜合報導

一座大型的新莽時期鑄幣廠20日在河南南陽出土，在這個距今2千多年的「國家級官方鑄幣廠」中，不少錢幣鑄造模型（錢範）得以重見天日；遺址中找到的文物包括「大泉五十」、「小泉直一」等，還有兩塊分別印有銘文「始建國元年三月」和「後鐘官工褒造十一」的陶製錢範引發考古學家關注。中國錢幣學會研究員楊君指出，發現這座古造幣廠，「有望填補中國錢幣史領域相關課題的空白」。

▲南陽知府衙門博物館內的新莽鑄幣遺址考古發掘現場。

綜合陸媒報導，之所以會發現這座鑄幣廠，是由於2017年底，府衙內地面因雨水沖刷塌陷，在修護時找到些「陶質錢範殘塊」，河南省文物考古研究院、南陽市文物考古研究所立即展開搶救性挖掘。

▲河南南陽出土新莽時期「造幣廠」的銅錢。

西漢末年，王莽篡漢自立後托古改制，幣制改革就進行了四次。中國錢幣學會研究員楊君表示，「這次發掘出土的遺物是第二次幣制改革『始建國元年（公元9年）』遺留下來的」，且發現此新莽鑄幣遺址，「有望填補中國錢幣史領域相關課題的空白」。

▲印有銘文「後鐘官工褒造十一」的陶製錢範。

在出土文物中，兩塊分別印有銘文「始建國元年三月」和「後鐘官工褒造十一」不僅確認了遺址年代，更印證王莽派50名諫大夫到郡國鑄錢的史實。中國社會科學院考古研究所研究員白雲翔指出，「這座鑄幣廠將為研究秦漢時期錢幣鑄造業，以及新莽時期社會經濟制度提供珍貴史料」。

▼印有銘文「始建國元年三月」的陶製錢範。

報導指出，遺址內還找到銅錢、銅煉渣、銅車馬器構件、銅泡釘以及坩堝殘片、陶片、獸骨等，還有一處馬蹄形窯室；室內填土結構疏鬆，是以草木灰、炭灰、紅燒土塊等至城，內壁燒結面厚約3厘米。楊君說，「由於燒結面較薄，此窯可能是烘範窯。銅範鑄錢的兩個核心流程為『鑄造銅範』和『澆鑄成幣』，相關遺物在遺址內均有出土」。

▲河南出土的錢範。

目前，南陽府衙「新莽鑄幣遺址」初步探測面積達10萬平方公尺以上，現在僅發現75平方公尺。與會專家建議，南陽當地政府和文保部門應制定係統的考古工作計劃，並擴大發掘面積，強化多學科介入和實驗室研究，研究清楚遺址範圍、具體佈局、各區域功能以及工藝流程；建立鑄幣遺址陳列館，邊發掘邊保護邊展示。