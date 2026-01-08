全家衣服混洗！陸女童身上長出紅疹還脫屑　醫判斷：爸爸香港腳傳染

▲陸7歲女童疑因家中衣服混洗，身上感染腳氣細菌長出紅疹。（圖／翻攝羊城晚報，下同）

記者魏有德／綜合報導

河南鄭州一名7歲女童近日身上出現紅疹、脫屑與水泡，經就醫後發現並非單純過敏，而是真菌感染，經醫院進一步追查家庭生活習慣後，主治醫師判斷，可能是父親的腳氣病，也就是俗稱的香港腳病菌，經由衣物混洗而交叉傳染，導致全家都出現皮膚上的症狀。

《羊城晚報》報導，河南鄭州一對夫妻和7歲女兒身上同時長皮疹，而且大腿根出現紅斑、脫屑和水泡。醫生詢問生活習慣了解到，他們一家大人孩子的襪子、內衣、外衣全部混洗，可能是爸爸的腳氣通過衣物造成了傳染。

醫師指出，黴菌性皮膚病具有傳染性，不僅可能在患者身上擴散，也容易透過密切接觸或共用物品傳染給他人，嚴重時甚至可能蔓延至臉部，影響外觀。

醫師提醒，除襪子、內衣應與成人衣物分開清洗外，兒童衣物同樣不建議與大人混洗，若家中有飼養寵物，更需留意真菌感染風險。

專家分析，「全家衣物混洗」並非完全不可行，但前提是家中成員沒有傳染性皮膚病，若有人有香港腳、灰指甲或體癬、股癬等問題，相關衣物就應單獨清洗，否則會大幅提高其他家庭成員感染風險。

此外，洗衣機本身也需定期清潔，必要時可請專業人員進行拆機清洗，以避免成為細菌與黴菌的溫床，混洗時可酌量使用不傷衣料的消毒劑，衣物清洗後應盡快晾乾，在陰雨天氣下，則可使用烘乾機，降低潮濕環境下細菌滋生的機率。